誤觸頸部「死穴」！洞房夜新郎激情狂吻...新娘突渾身癱軟亡

▲夫妻或情侶若太過激情，可能造成中風身亡。（圖／取自免費圖庫pixabay)

記者王麗琴／綜合報導

武俠小說裡有所謂「點穴神功」，常可看武力高強的好手，靠點穴即可制服敵人，甚至對準「死穴」致命一擊，反派角色就掛了。這麼神奇的「點穴神功」雖是武俠小說的經典技能，但在人體有些部位，其實真的像「死穴」一樣非常脆弱，若施加壓力可能造成嚴重後果。

大陸湖南即發生一樁壓迫到要害導致死亡事件。有一對新婚夫妻在洞房時，新郎迫不及待地狂吻新娘的頸部，突然新娘面色慘白、渾身癱軟，心跳及呼吸驟停，最後送醫不治。

▲一樁新婚喜事，因新郎太過用力壓迫到新娘的「死穴」，導致新娘死亡。（圖／取自免費圖庫pixabay）

據《健康時報》報導，湖南省冷水江市一對新婚夫婦，在送走了鬧洞房的客人後，新郎迫不及待地抱起新娘狂吻，除了唇吻舌吻之外，他又忘情地熱吻新娘的頸部，沒想到新娘頓時面色蒼白、四肢冰冷，癱倒在新郎懷裡，停止了心跳和呼吸。

新郎緊急將新娘送至成都市第二人民醫院救治，經醫生診斷，當時因為新郎壓到新娘脖子上的要害「頸動脈竇」，加上激吻時間過長，導致壓力過大，於是引起新娘心臟抑制型反應而致心跳驟停。

▲頸動脈竇像黃豆般大小。（圖／番攝自每日頭條）

醫院心血管內科主任劉劍雄指出，由於調節人體血壓、心跳的兩大感受器，分別位於頸動脈竇和腎臟。頸動脈竇在我們的脖子兩側，距離喉結約5～6公分，像黃豆般大小，「當人向左或向右扭頭時，頸部最明顯的那塊肌肉前方中下三分之一處，就是頸動脈竇。」這個部位相當於人的壓力感受器，一旦受到外力刺激，輕則會讓人暈厥，重則導致心臟驟停而死亡。

劉劍雄也表示，這個地方如果做頸部按摩、領帶打太緊，或是夫妻情侶親熱等等，都可能壓迫到頸動脈竇，而導致昏倒或死亡。年輕人喜歡「種草莓」，那麼這是否會引發危險？劉劍雄說，吻頸致死的病例是比較罕見的，但吻頸引起暈厥卻不少見。