5人出遊只剩1人回家！租屋冰櫃找到3親人遺體　他崩潰：姐姐也跳樓了

▲3人在生前的最後合影。（圖／翻攝《澎湃新聞》，下同）

大陸中心／綜合報導

江蘇南京去年7月發生5人出遊4人失蹤的事件，震驚社會。家屬錢明指出，當時姐姐帶著父母、堂伯母及外甥女出遊，沒想到只剩19歲的外甥女一人回家；事後，警方在深圳某處的出租房內找到3人的屍體堂於冰櫃，而姐姐也在今年5月到河南商丘跳樓自殺。

廣東深圳警方21日發佈通報表示，因屍體衣著完整，加上身體無外傷、無血跡；經現場勘查、排查走訪、調取監控等工作，初步排除刑事案件。具鑑定報告顯示，3名死者皆排除機械性暴力作用致死，以及藥物中毒致死的可能；其中，錢明的66歲爸爸錢某，是因重症肺炎致急性呼吸循環功能障礙死亡。

據《澎湃新聞》報導，報告中也顯示，錢明的78歲堂伯母李某珍和67歲的媽媽皇甫某英，都是在符合在重度營養不良及貧血的基礎上，分別患上肺炎致急性呼吸功能障礙、大葉性肺炎致急性呼吸功能障礙而死亡。從離奇失蹤開始，一直到被找到屍體的過程仍然是個謎；在3人的屍體被找到後，41歲的姊姊錢某梅也在今年5月時，獨自一人到河南商丘跳樓自殺。

▲深圳租屋處內的冰櫃藏著3人的屍體。

據報導，錢明曾表示，父母只有自己和姐姐2個孩子，而且堂伯母和媽媽又很親，所以經常外出遊玩的姊姊當時就帶著3位老人一起去旅遊。事件發生後，錢明到派出所見外甥女時，發現她的膝蓋有傷，心中有很多疑問卻開不了口，「畢竟我是長輩，看到以後也很心疼。」

據悉，姊姊錢某梅於2014年已和丈夫離婚。錢明母親的侄子表示，在錢某梅去世時，曾和前夫通過電話，在通話錄音中，前夫轉述19歲女兒的話說，「外公去年10月去世時，3個大人（錢某梅、皇甫某英、李某珍）商量要買個大冰櫃，將遺體冰起來放在出租屋裡。」

19歲外甥女還說，2、3個月之後，李某珍生了病，錢某梅提議將她送回老家；當時，李某珍說「不回去，和你們在一起」，沒想到不久就去世。事後，皇甫某英也在今年2月「絕食而死」。

原華中科技大學同濟醫學院法醫繫系主任、湖北省司法鑑定協會會長劉良分析，2位老人爲何會飢餓導致肺炎死亡，警方通報並未給出說法，不過從目前的案情來看，應該沒有「生活不好、吃不飽」的情況，如果他們自己不願意死，應該會主動去看病或者尋求幫助。