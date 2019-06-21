　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

男子芭達雅海濱百貨跳樓　「搭電梯上6樓」墜地爆頭慘死！驚成自殺凶地

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼男子芭達雅海濱百貨自殺　「搭電梯上6樓」跳下爆頭慘死！驚成自殺凶地。（圖／翻攝Pattaya Message臉書）

▲男子芭達雅海濱百貨跳樓自殺爆頭慘死！驚成自殺凶地。（圖／翻攝Pattaya Message臉書

記者許力方／綜合報導

泰國東部春武里府芭達雅市發生一起自殺事件，20日下午一名男子從知名海濱中央購物中心6樓墜樓身亡，警方獲報到場，隨即搭起白色帳篷覆蓋屍體，在他身上找到一本護照，死者為57歲義大利籍男子，手腳骨折斷裂、頭破血流，當場慘死，初步推測為跳樓自殺。

泰國媒體報導，事發於20日下午1時許，芭達雅警方獲報，有一名外籍男子從海濱中央購物中心6樓墜樓身亡，隨即出動消防、救護前往查看。警方到場搜查，找到一本護照，發現死者為57歲義大利籍男子Gianluigi Broccardo，穿著黃色上衣和白色短褲，赤裸上身，頸部和手腳都骨折斷裂，頭骨也碎裂，從6樓墜落商場1樓附近空地，當場爆頭死亡，慘不忍睹。

▲▼男子芭達雅海濱百貨自殺　「搭電梯上6樓」跳下爆頭慘死！驚成自殺凶地。（圖／翻攝Pattaya Message臉書）

警方調閱監視器，初步調查仍無法確認死者到達商場的時間，但案發前，他曾搭電梯到6樓靠海的位置，推測是壓力過大或病痛纏身，才會想不開跳樓自殺。目前遺體已經送至醫院安置，同時通知義大利駐泰大使館，聯絡家屬前來認領，並處理相關後事。

據悉，跳樓自殺案引發當地議論紛紛，當地媒體盛傳，案發的購物中心附近經常發生自殺事件，今年5月中旬才有人自殺，每年有2至3人魂斷在此，居民間謠言不斷。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您，請給自己機會：
自殺防治諮詢安心專線：0800-788995；生命線協談專線：1995

▲▼男子芭達雅海濱百貨自殺　「搭電梯上6樓」跳下爆頭慘死！驚成自殺凶地。（圖／翻攝Pattaya Message臉書）

ET快訊
小男友勸生下！19歲女大生瞞家人產女…滿身血「以為死胎」丟垃
辣模「迪士尼拍裸照」正面趴窗！簾子全拉開…網怒：搞髒夢幻之國
被嗆娘娘腔！網喊：霸凌必須提告...他事後「超高EQ回應」惹

關鍵字：芭達雅,泰國,自殺,跳樓,電梯

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

男子芭達雅海濱百貨跳樓　「搭電梯上6樓」墜地爆頭慘死！驚成自殺凶地

快訊／巴格達清真寺發生炸彈恐攻　至少7死逾20傷

1籠子硬擠23隻小狗海運走私　3年後主嫌認罪判刑20個月

美《外交月刊 》：打壓華為反效果　或為更強中國鋪路

日企提高新鮮人待遇　 讓中年員工失血

英高官當眾推抗議者撞柱「狠掐後頸押出場」　施暴影片曝光被罵翻

快訊／伊朗官媒釋出「全球鷹無人機殘骸照」　革命衛隊：這就是證據！

快訊／美國費城煉油廠爆炸　「橘色火球噴黑煙」震動房屋

印尼打火機工廠爆炸陷火海30死　焦黑殘骸散落一地

習金會後將送「援助大禮包」？　韓媒：已放寬旅遊限制

長榮罷工！旅客急壞「繞機場乾等」　內勤怒嗆空服員：回家當妳媽的寶貝

男留911天落腮鬍長髮一刀剪光！　回家妻一摸驚呆：差點認不出你

林采緹心碎談婚姻進度　自曝：一切都是為了小孩

信質疑小S...當場爆哭　激動：除了主持，你做到了多少

國三生當面說「你選總統很可笑」　韓國瑜讚：勇敢表達自己非常棒

短裙女搭小黃...下秒遭「開門怒譙」 被搶客運將：臭女人！她嚇縮車角

怒飆霸凌兒「你的道歉就是個屁」！ 父母衝世新罵：憑什麼沾家人的光

白柴妹瘋狂扯咬小新大象　當奶嘴入睡男網友：覺得好痛

模範生狠嗆韓國瑜「醒一醒」　女同學：只會講！也沒真的發大財

馬東石VS.館長「超萌對決」　結果他..直接3連敗XDDD

男子芭達雅海濱百貨跳樓　「搭電梯上6樓」墜地爆頭慘死！驚成自殺凶地

快訊／巴格達清真寺發生炸彈恐攻　至少7死逾20傷

1籠子硬擠23隻小狗海運走私　3年後主嫌認罪判刑20個月

美《外交月刊 》：打壓華為反效果　或為更強中國鋪路

日企提高新鮮人待遇　 讓中年員工失血

英高官當眾推抗議者撞柱「狠掐後頸押出場」　施暴影片曝光被罵翻

快訊／伊朗官媒釋出「全球鷹無人機殘骸照」　革命衛隊：這就是證據！

快訊／美國費城煉油廠爆炸　「橘色火球噴黑煙」震動房屋

印尼打火機工廠爆炸陷火海30死　焦黑殘骸散落一地

習金會後將送「援助大禮包」？　韓媒：已放寬旅遊限制

湯姆克魯斯爆「答應小賈斯汀約架」　終極格鬥賽總裁：他很有意願！

泰勒絲與凱蒂佩芮世紀大和解！新曲MV竟藏15位重量級名人

「IG通靈少年」揭開情人變心徵兆：這件事比不遵守承諾更嚴重

于大夢爆設局隔2天　羅志祥、周揚青「神同步」發文！

子瑜台灣老家「內部裝潢曝光」！　看她熱舞...家人反應令粉笑翻

國際熱門新聞

印度巴士急轉彎墜山谷44死29..

恐怖浮屍睜開眼　全場警消秒嚇爆

女嬰獨留家中6天「餓昏被狗咬死..

4歲女童誤食萬年青　全身痙攣吐..

電子煙爆炸　17歲男牙齒下巴被..

出海釣到5公尺大白鯊　壯男全尖..

射炮揭寶寶性別卻射爆下體！準爸..

俄宣布釋放「鯨魚監獄」近百鯨魚

全球鷹殺手鐧無用　被伊朗擊落

家門口遇通緝犯　阿嬤霸氣掏槍讓..

飛高高逗表妹　害她頭撞吊扇斃命

女護士色誘男學生開房　入獄60..

太空人拒捐精！微重力狀態「想硬..

愛迪達3線Logo判無效　歐盟..

更多熱門

相關新聞

周杰倫叔叔挨告　反駁沒造成精神損失

天王周杰倫的叔叔周耀義和鄰居的爭執不斷，因不滿一許姓女鄰居亂按電梯，甩了許女一巴掌，遭提告並求償16萬元。刑事部分，已被依傷害罪判刑4個月，得易科罰金，民事部分，台北地方法院21日開庭，周耀義強調，案發後他便沒再見過許女「當然沒有造成她的精神損失」，認為許女要求的16萬元精神撫慰金並不合理。

死因統計　24歲↓年輕族群自殺率增

恐怖浮屍睜開眼　全場警消秒嚇爆

【劇毒農藥】解方或毒藥？禁用巴拉刈的問與答

美年輕人自殺率創新高！男性佔8成

讀者迴響

發燒話題

賀一航驟逝 秋行軍蟲 謝忻不倫阿翔 長榮罷工 江明學 羅志祥于大夢 王令麟 反送中遊行 林志玲結婚 阿羅哈客運 地震 金曲獎 NBA選秀 王令麟 馬如龍 東大門夜市燒毀 聖母峰 蒼井優閃婚 喬喬 隨機殺人 王令麟 具荷拉 許志安 日暈 黃捷 秦偉性侵 李兆基 王令麟 復仇者聯盟 生死接線員 朴有天退演藝圈 郭台銘 總統大選 張敏 陳偉殷 Uniqlo 王令麟 高圓圓 我們與惡的距離 酒駕修法 中職轉播 愛山林 曾沛慈 王令麟 潤娥 山下智久 吳慷仁 歐陽娜娜 雞排妹 TWICE 木曜4超玩 冰與火之歌 王令麟 安以軒懷孕 統一發票 勝利退演藝圈 台新金控 甲山林 王令麟 王柏融 王金平 中國信託慈善基金會 理科太太 王令麟 瀧正則吸毒 有馬妹 大S汪小菲 戴資穎 王令麟 蔡英文 許智傑 張庭瑚 乙武洋匡 大金冷氣 王令麟 橋本有菜 國泰世華 國泰金 唐鳳家暴 王令麟 郭婞淳退休 廖峻中風 習近平 王令麟 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 王令麟 和泰汽車 東森房屋 防彈少年團BTS 中華航空 優適活 王令麟 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 徐若瑄 周子瑜 袁惟仁昏迷 王令麟 膝蓋痛 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 信義房屋 王令麟 董梓甯 韓國瑜 頂新 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 全家便利商店 王令麟 吉澤明步 宋仲基宋慧喬 大金空調 東森自然美 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 王令麟 颱風即時 聲林之王 孫安佐 王令麟 迪麗熱巴 希爾思評價 馬如風猝逝 郭雪芙 蔣友柏離婚 王令麟 川普 停班停課 東森購物 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 王令麟 波多野結衣 飛碟 信用卡比較 X檔案 王令麟 綜藝玩很大 周杰倫昆凌 隋棠 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 希爾思 乃木坂46 新垣結衣 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 吳奇隆劉詩詩 微熱山丘 王令麟 錦榮Akemi

熱門新聞

屏東女孩還清百萬學貸演講　2萬人感動推爆

小7買雪糕99元　網一看扛整箱回家

阿翔「一天一砲」內幕曝光！浩子目睹通報正宮

小甜甜被嗆「急著撇清謝忻」傻眼回擊！

女主播報新聞不對勁！苦撐20分鐘不行了

限時5天！台啤「18天生啤酒」第2罐10元

第一次搭飛機巧遇罷工！大學生畢旅夢碎

謝忻爆「後台很硬」準備反擊！報復被阿翔切割

包棟只要500元！花蓮隱藏版佛心民宿

想買車遭拒！他喝「神秘藍綠水」 秒後悔

安苡愛NuBra遭心機女模剪爛！

民宿評價9.2！她插座驚見「詭異黑點」秒嚇哭

謝忻回應「Grace原諒阿翔發文」

子瑜辣舞衣服太貼身！「中空白腿」狂露上凸下翹曲線

謝震武2點質疑「韓撥開學生」原因

更多

最夯影音

更多

長榮罷工！旅客急壞「繞機場乾等」　內勤怒嗆空服員：回家當妳媽的寶貝

男留911天落腮鬍長髮一刀剪光！　回家妻一摸驚呆：差點認不出你

林采緹心碎談婚姻進度　自曝：一切都是為了小孩

信質疑小S...當場爆哭　激動：除了主持，你做到了多少

國三生當面說「你選總統很可笑」　韓國瑜讚：勇敢表達自己非常棒

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11 50元購物金，週抽掃地機器人、SOGO禮券等大獎！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面