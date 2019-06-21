男子芭達雅海濱百貨跳樓　「搭電梯上6樓」墜地爆頭慘死！驚成自殺凶地

▲男子芭達雅海濱百貨跳樓自殺爆頭慘死！驚成自殺凶地。（圖／翻攝Pattaya Message臉書）



記者許力方／綜合報導

泰國東部春武里府芭達雅市發生一起自殺事件，20日下午一名男子從知名海濱中央購物中心6樓墜樓身亡，警方獲報到場，隨即搭起白色帳篷覆蓋屍體，在他身上找到一本護照，死者為57歲義大利籍男子，手腳骨折斷裂、頭破血流，當場慘死，初步推測為跳樓自殺。

泰國媒體報導，事發於20日下午1時許，芭達雅警方獲報，有一名外籍男子從海濱中央購物中心6樓墜樓身亡，隨即出動消防、救護前往查看。警方到場搜查，找到一本護照，發現死者為57歲義大利籍男子Gianluigi Broccardo，穿著黃色上衣和白色短褲，赤裸上身，頸部和手腳都骨折斷裂，頭骨也碎裂，從6樓墜落商場1樓附近空地，當場爆頭死亡，慘不忍睹。

警方調閱監視器，初步調查仍無法確認死者到達商場的時間，但案發前，他曾搭電梯到6樓靠海的位置，推測是壓力過大或病痛纏身，才會想不開跳樓自殺。目前遺體已經送至醫院安置，同時通知義大利駐泰大使館，聯絡家屬前來認領，並處理相關後事。

據悉，跳樓自殺案引發當地議論紛紛，當地媒體盛傳，案發的購物中心附近經常發生自殺事件，今年5月中旬才有人自殺，每年有2至3人魂斷在此，居民間謠言不斷。

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