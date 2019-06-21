還原現場！韓國瑜湊耳問...「陳其邁醫師」超專業登革熱疫情分析

▲邁瑜合體防疫！韓國瑜頻咬耳朵陳其邁訴苦：我很怕你知道嗎。（圖／ETtoday資料照片）

記者蔣婕妤／台北報導

行政院副院長陳其邁近日南下高雄，陪同高雄市長韓國瑜一起視察登革熱疫情，不過，韓國瑜在過程中湊耳問向陳其邁登革熱爆發原因的影片卻在網路瘋傳，引起外界質疑韓國瑜作為市長卻似乎對疫情不太了解。陳其邁21日受訪時化身「陳醫師」，超專業講解登革熱疫情。

陳其邁表示，自己是醫師同時也是公共衛生專家，當天韓國瑜問他有關防疫的問題，他回答韓國瑜，高雄市疫情擴散部分需要跨局處整合，希望高雄市以病媒蚊指數做社區動員，進一步把防疫功課做好。

陳其邁解釋，登革熱是環境病，跟環境有絕對的關係，高雄又在北迴歸線以南，埃及病媒蚊比例比較高，病媒蚊喜歡住在市區，有瓶瓶罐罐的地方更容易孳生，大雨過後一定要特別注意，當天視察地點旁邊有交流道、殯儀館、高中、菜市場等，環境相當複雜，他特別提醒韓國瑜要注意環境相關細節。

陳其邁指出，他記憶中前年高雄市第一個本土病例是在楠梓區、去年應該是前鎮區、今年則是三民區，防疫最重要的還是病媒蚊防疫，不要頭痛醫頭、腳痛醫腳，最近境外案例又增加，有點類似火柴點到汽油桶，過去幾年疫情都在八九月，十月十一月會大流行，如果四處擴散就不得了了，他提醒韓國瑜一定要上緊發條，不可輕忽登革熱。