新竹市資料應用工作坊　帶大家一起淘金熱

▲產業界分享資料應用範例。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

新竹市政府於21日與經濟部工業局、台北市電腦公會、逢甲大學、華碩集團合作，在新竹市衛生社福大樓終身學習中心舉辦「新竹市資料應用服務工作坊」，預計召集各路好漢，用5個月的時間，一起來共創資料價值，期望帶給市民好便利好生活。

如何讓政府資料發揮最大效能，這是新竹市智慧城市持續推動的重點工作，新竹市政府不只要開放資料，更要讓大家會用資料，找到資料中的價值與政府施政上的「痛點」，用科技讓政策更聰明。

新竹市長林智堅表示，這次新竹市政府提出3大需求，包含警政、交通、觀光層面，從既有的開放資料中出發，要解決「公車APP預估時間不夠準」，讓搭公車的人能確實掌握公車動態；「南寮漁港人流車流整合分析」，讓觀光服務與交通疏導能夠更加精確，提升新竹漁人碼頭的觀光服務量能；「魚眼攝影機影像辨識」期望將透過影像分析技術，作為治安工作的助力，追蹤查緝犯罪車輛，讓犯罪無所遁形。

林智堅也說明，新竹市具有豐沛的科技資源，從科學園區、清大、交大等五所大專院校、十多間的國家級研究中心，都顯示出新竹市有非常好的民間能量，如何將這些能量轉變為便民、惠民的服務，就是新竹市智慧城市該走的方向，這也是新竹市這幾年積極推動示範場域，引進各方好手加入的主因，最近與工研院合作「自駕車示範場域」也是這樣的概念，透過好的模式持續複製，在資料應用上也導入民間能量，將好的結果帶給市民，將持續讓市民生活更加便利。

台北市電腦公會經理李佩芬則提到，台北市電腦公會承接經濟部工業局計畫，從2016年起就開始透過教育訓練、示範案、黑客松等方式推動開放資料，與地方政府共同合作，而今年期望透過工作坊建立公私協力機制，從地方政府需求切入，並與專家顧問團合作，協助資料團隊提出各項課題的解決方案，並推動產業運用地方資料，創造更多貼心的在地服務，加速區域發展。

此次擔任號召團隊與技術分享的逢甲大學教授蘇昭銘說，新竹市對於開放資料的想像非常前衛，一開始提出來的需求難度很高，希望發展路口監視器影像成為車流、交通衝突點、旅行預約的感測器，是連成熟企業都未必有辦法完成的艱鉅任務；但這也代表新竹市對於資料應用有無窮想像，打破政府不創新的刻板印象，是非常難得的合作夥伴。蘇昭銘教授也笑著補充：「當然也讓團隊執行起來備感壓力就是了」。

資料應用工作坊預計於11月進行成果發表，過程中參加團隊可以持續與市府、台北市電腦公會、逢甲大學討論方向並調整方向，有別於過去曾經舉辦過的為期一至二天的黑客松活動，此次工作坊將有更長的時間了解需求，並透過直接討論溝通，有助於團隊解決市政問題，提供市民更好的服務。