Live／長榮空服員罷工Day.2　工會：1400名空姐繳護照加入抗爭



▲桃機空服員工會說明罷工進度。（圖／記者呂佳賢攝）

記者洪巧藍／台北報導

長榮航空勞資協商破局，桃園市空服員職業工會發動罷工行動進入第2天，南崁長榮總部持續有許多空服員在現場靜坐，工會更準備好輪班制度準備長期抗戰。桃園市空服員職業工會21日下午2點召開記者會說明空服員繳交護照、台胞證、工作證、參與罷工情況，也針對南崁現場糾察線爭議進行說明。

桃園市空服員職業工會祕書長鄭雅菱表示，從20日下午1600工會正式啟動罷工開始，會員以最快速度在現場集結，並且繳交證件，現在正與保全公司合作，妥善安全保障所有會員的證件至罷工完畢。根據目前最新進度，已有1400名會員踴躍繳交證件，顯示會員團結的決心。工會強調，不會關閉與資方的任何協商管道，遺憾自昨日宣布罷工開始至今將近24小時，工會未收到長榮航空願意協商的消息。也呼籲長榮航空，立刻與工會進行善意協商，若長榮航空沒有善意協商，工會也願意拜會行政院院長蘇貞昌，與官方進行溝通，看能否早日化解這場爭議。

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鄭雅菱對於資方以非常粗暴的手法，攻擊現場的會員，攻擊現場工會和法拉起的糾察線，造成多名會員受傷、被辱罵，甚至企圖開車衝破封鎖線感到遺憾。她解釋，工會於航運大樓集結，並非完全封鎖，有保留側門通道，內部員工上下班「完全沒被阻擋」，長榮航空後門也可出入小客車，有保留出入空間，但公司卻一再刁難，甚至以「人員被阻擋」為由不斷衝破糾察線。目前資方態度強硬不願協商，也呼籲長榮航空「放下蠻橫、專制的態度」，放下歧視及打壓空服員的態度，與工會早日進入協商。



▲工會罷工第二天，說明已有1400名成員繳交護照等3寶。（圖／記者屠惠剛攝）

有關部分網路質疑要求提高工會會員日支費的合理性與依據，鄭雅菱指出，以一名新進長榮空服員來說，薪資低於華航將近一萬元。空服員的薪資結構以底薪、日支費、飛行加給為主，其中日支費與飛行加給更是薪資落後於華航的關鍵。因此，工會當初選擇提高日支費，是因為這是最容易讓組員真正享有的項目，因為增加底薪、飛行加給都有天花板的問題。

鄭雅菱表示「長榮航空是絕對有條件提供組員薪資的，這幾年長榮營收早已超過華航，更是比華航勇奪更多國際各大獎項，如五星級、最佳飛安、機艙最乾淨獎項，這些營收與獎項既然都是第一線人員打拼出來的，我們自然也認為將營收合理分配給員工是合情合理的。」



鄭雅菱指出，長榮航空昨日提出飛安服勤獎金由一趟150元提高到200元，但必須放棄禁搭便車。然而，原本日支費以小時為單位，公司變更為「飛安服勤獎金」也把調薪幅度的單位從「每小時」調整到「每趟」，薪資能提升的範圍自然大幅縮減，也離工會訴求相去甚遠，「所謂一趟200元其中禁搭便車，其實也是工會團結條款，更是團結協約賦予工會團結的保障，本會認為，公司也不應斷然要求工會完全放棄。」



▲根據目前最新進度，已有1400名會員踴躍繳交證件。（圖／記者屠惠剛攝）

對於桃園市空服員職業工會突襲式發動罷工，長榮航空表示，已立即成立緊急應變小組，並盡最大的努力全力動員，在政府、友航及相關旅遊業者的協助下，共同疏運旅客，並盡一切所能降低對旅客的影響。

長榮航空表示，深知旅客對後續行程受影響感到憂心及恐慌，最新航班取消或異動將隨時更新公佈於長榮航空罷工專區網頁www.evaair.com、手機APP或臉書，旅客也可撥打至長榮航空服務中心02-2501-1999查詢相關訊息。