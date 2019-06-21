玩具總動員聯名再兩發！胡迪、巴斯光年珠寶、蛋頭先生懶人鞋可愛登場

終於這個月等到《玩具總動員4》電影上映！許多品牌也陸續推出最新周邊力作，女孩們喜愛的Grace gift與PANDORA趁勢與《玩具總動員4》合作，將角色全員出動化身鞋款、後背包、化妝包、零錢造型包等，以及變身可愛的串飾，每一天都可以配戴陪著女孩們出門，度過最美好的時光！







Disney collection by grace gift- Toy Story系列將玩具總動員內經典人物的特色，設計製成眾多商品，其中包含4款鞋款以及5款包款，想告訴大家玩具年代的時光機除了共乘回憶之外，更是要帶領大家不斷創造最新的記憶，一起擁有TOY FOREVER的歷久彌新，此外，全新系列最受聚焦矚目的商品就非玩具總動員配色的老爹鞋莫屬！以及玩具總動員圖案休閒懶人鞋，大大的熊抱哥、蛋頭夫妻們在鞋面上既搶眼又俏皮！





▲玩具總動員撞色潮流老爹鞋 5色 NT$1,880、玩具總動員圖案休閒懶人鞋 3色，NT$1,680



另外夏天到了，舒服且涼爽的拖鞋不能少， grace gift也推出玩具總動員電繡寬版休閒拖鞋與雙帶飾釦平底涼鞋，而且還悄悄地於台北誠品生活南西店打造了玩具總動員快閃店，引發玩具迷的騷動話題！

無非就是想號召玩具迷們可以穿上最具經典撞色、潮流時髦的鞋款走進影廳觀賞「玩具總動員4」，總是伴隨著我們長大的胡迪、巴斯光年、三眼怪、蛋頭先生，玩具總動員系列商品將在6月12日上市。





▲玩具總動員雙帶飾釦平底涼鞋 5色，NT$1,680、玩具總動員電繡寬版休閒拖鞋 3色，NT$1,580

而丹麥國際珠寶品牌 PANDORA 推出全新「迪士尼系列」珠寶，首度將經典動畫《玩具總動員》中的玩具角色以奪目迷人的珠寶設計呈現。

包括最受主人喜愛的玩具－牛仔胡迪、擁有一頭美麗紅髮的女牛仔翠絲、充滿雄心抱負的太空戰警巴斯光年，以及可愛的三眼怪外星人，一個個珍藏的玩具們化身精緻珠寶，於手鏈或項鏈上搖曳起舞，喚起珍貴童年時光。

尤其是絕版珍藏玩具之一的牛仔胡迪，是《玩具總動員》動畫中主人安弟的最愛，帥氣警長胡迪在細膩珠寶工藝的刻劃之下化身925銀吊飾。吊飾上刻有電影主題曲第一句歌詞「You've got a friend in me」將劇中的動人情誼完整傳遞！





▲PANDORA 牛仔胡迪925銀吊飾，NT$2,480



熱心溫柔且樂於助人的女牛仔翠絲以925銀、金黃色鑲嵌鋯石，以及黃色琺瑯打造，豐富的細節包括招牌髮辮及整套的牛仔服裝，腳底同樣刻有主人安弟之名「Andy」，翠絲的背後更特地製作玩具拉繩的設計，褲子更以黑色琺瑯精心手繪上乳牛花紋。太空戰警巴斯光年，吊飾上刻有他的口頭禪「To infinity and beyond」（飛向宇宙，浩瀚無垠），手工製作的太空衣細節包括紫色琺瑯點綴、紅色鋯石按鈕，同時腳底也刻有主人安弟的名字「Andy」。

巴斯光年的雙臂為可移動設計，正氣凜然的上下擺動，而輪廓分明的下巴上亦有招牌紅色標誌，精巧細節將這位無所畏懼的太空戰士生動描繪。備受喜愛的三眼怪外星人化身PANDORA 925銀串飾，張開雙臂的可愛設計綴以藍色琺瑯，呈現出三眼怪的俏皮模樣。





▲三眼怪925銀串飾，NT$2,080、女牛仔翠絲925銀吊飾，NT$2,480、巴斯光年925銀吊飾，NT$2,880

※編輯：Sandy | 來源：Grace gift, PANDORA |

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