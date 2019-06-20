挺「他」台南芒果桃園促銷火熱　3分鐘賣出300箱

▲台南芒果桃園促銷火熱。（圖／記者楊淑媛攝）

記者楊淑媛／桃園報導

台南市長黃偉哲20日來桃園促銷台南芒果，獲桃園市長鄭文燦力挺，促銷的活動會場設在桃園大廟景福宮廣場，人緣佳、記憶力強的鄭文燦，相繼點名到場的地方熱心人士「要買多少箱？」，原每個人打算只買50箱者，通通加倍購，不到3分鐘賣出300箱，展現鄭文燦的好人緣，黃偉哲一旁看了笑瞇了眼！

鄭文燦說，芒果是台灣人夏日不可或缺的佳餚，全台種植芒果面積約1萬7,000公頃，其中台南種植芒果面積超過8,000公頃，包括玉井、大內、楠西、左鎮、南化及官田等鄉鎮都盛產優質芒果。

▲鄭文燦點名到場的地方熱心人士「要買多少箱？」▼簡新記建設董事簡征潭(右一）買100箱。（圖／記者楊淑媛攝）



台南市長黃偉哲表示，今（2019）年台南芒果產量比去（2018）年增加約2成，外銷數量也比去年增加近2倍，他特別率團到桃園推廣品質最優良的台南芒果，希望開拓更多銷售通路，透過實際消費一同支持台灣農民，未來也歡迎桃園到台南推廣優質農產品，共同促進兩市農業蓬勃發展。

▲欣桃瓦斯董事長任季男、總經理黃國瑞(右)買芒果，挺燦哥。▼市議員蘇家明、簡智翔、黃景熙(左二至左四）支持台南芒果來桃促銷。（圖／記者楊淑媛攝）

「雙城首長攜手行銷2019台南芒果-夏日紅寶石」活動，20日下午於景福宮前廣場舉辦。欣桃瓦斯董事長任季男、總經理黃國瑞、簡新記建設董事簡征潭、景福宮主委等地方人士，紛紛到場團購，原私下盤算只買50箱，因鄭文燦拿著麥克風一一問道？要買多少箱，一時間各個瞬間加倍購，銷售氣氛火熱！

▲鄭文燦介紹並叫賣芒果。（圖／記者楊淑媛攝）

包括市議員陳美梅、黃家齊、黃景熙、簡智翔、蘇家明、行政院農委會農糧署副組長黃瑞昱、台南市長黃偉哲、台南市政府農業局長李朝塘、新聞處長劉怡伶、桃園市政府農業局長郭承泉、新聞處副處長姚敦明、桃園區長陳玉明、桃園果菜市場公司董事長邱素芬均一同出席活動。