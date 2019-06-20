吃過「這個水果」後　鄭文燦：持槍挾持人質歹徒放下心防

▲台南、桃園雙城首長攜手行銷2019台南芒果，於桃園景福宮舉行。（圖／市府提供）

記者楊淑媛／桃園報導

持槍挾持人質的歹徒，在吃過「這個水果」後，放下心防很快棄械就逮？桃園市長鄭文燦20日和台南市長黃偉哲，共同於桃園區大廟景福宮前廣場，促銷「台南芒果」透露，6月12日桃園發生歹徒持槍挾持人質事件，為了安撫歹徒，警方找親人溫情攻勢，最後卻在歹徒要求吃過「芒果冰沙」後，放下心防很快就逮。

▲鄭文燦請翁群能（右）做見証，問道：那兩個歹徒最後放下心防的前一刻，要求吃什麼？翁群能笑回：「芒果冰沙」。（圖／記者楊淑媛攝）

鄭文燦看了一下促銷芒果的會場，接著把在場的桃園分局長翁群能請到一旁說，當天現場的指揮官就是翁群能分局長，並再問翁分局長，那兩個歹徒最後放下心防的前一刻，要求吃什麼？翁群能笑回：「芒果冰沙」。

▲▼台南、桃園雙城首長攜手行銷2019台南芒果，於桃園景福宮舉行。（圖／市府提供）

「雙城首長攜手行銷2019台南芒果-夏日紅寶石」活動，20日下午於桃園景福宮舉行，鄭文燦表示，台灣是水果王國，台南則是芒果的故鄉，出產的芒果外觀鮮豔紅潤，而有「夏日紅寶石」美稱。

談到芒果的魅力，鄭文燦透露，幾天前的6月12日，桃園區發生歹徒持槍挾持人質事件，我們為了安撫歹徒，找親人來、找律師來，找檢察官來，發動連串的溫情攻勢，而歹徒說，要吃便當，就趕快去買便當，歹徒吃完了便當說，要吃芒果冰沙？

雖然那時候，已經很晚了，但為要讓歹徒放下心防，所以他要什麼，我們就要給什麼，鄭文燦也請來正在促銷會場的桃園分局長翁群能作証，接著，話鋒一轉表示，這麼好吃的水果，這麼好的滋味，相信監獄是吃不到的！