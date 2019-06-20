華聞快遞／山東「實際使用」台資達268億美元　為第三大重要外資來源

▲海南推「海六條」支持電競產業發展。（圖／翻攝自《中新網》）

《山東》：「實際使用」台資達268億美元 為第三大重要外資來源

「兩岸新舊動能轉換高峰論壇」19日在山東省濟南市舉行。據了解，山東省累計批准台資項目9088個，開業企業5880家，實際使用台資268億美元。台資成為山東省第三大重要外資來源。（新華社）

《福建》： 第十七屆海峽創新成果交易會福州舉行 以科技促進兩岸融合發展

作為第十一屆海峽論壇期間唯一的經貿活動，第十七屆海峽創新成果交易會18日在福建福州舉行。來自海峽兩岸1200多家企業、100多家科研機構和數十所高校齊聚福州，帶來了各自的創新成果和科技需求。（光明日報）

《海南》：推「海六條」支持電競產業發展

海南省旅遊和文化廣電體育廳20日推出「海六條」，在資金、人才、稅收、出入境、賽事審批和傳播等6個方面推動制定相應政策，支持海南電競產業發展。（中新網）

《浙江》：2019年全國雙創活動周杭州落幕：創新創業永不止

一場持續一周的大型創業創新活動19日在浙江杭州正式落幕。活動周期間，涉及「長三角一體化」創新合作、大學生創新創業、創業就業服務、創業投資發展等主題的至少30項活動依次舉行。（中新網）

▲2019年全國雙創活動周杭州落幕。（圖／翻攝自《中新網》）

《黑龍江》：哈爾濱與阿根廷科達特斯省建立正式交往

第六屆中俄博覽會和第三十屆哈爾濱國際經濟貿易洽談會19日閉幕。本屆「哈洽會」上，哈爾濱與阿根廷的科達特斯省建立了正式交往，貿易投資等領域合作的有了新管道。（中新網）

《福建》：兩岸專家聚焦鄉村振興 推動閩台農業科技合作

在第十七屆中國•海峽創新項目成果交易會期間，閩台農業科技合作40周年鄉村振興研討會19日在福州舉行。閩台兩岸專家圍繞閩台農業科技合作、鄉村振興等主題開展學術交流。（中新網）

《北京》：第七屆互聯網安全大會8月在北京開幕

第七屆互聯網安全大會將於8月19日-20日在北京舉行，主題為「應對網路戰，共建大生態，同築大安全」，將邀國內外安全廠商、技術精英、專家學者就當前全球網路安全形勢，共同探討大陸網路安全行業應如何齊心戮力，促進安全產業快速發展。（中新網）

《上海》：上海會展業多項指標國內居首並躋身世界前列

上海市會展行業協會會長桑敬民19日表示，「上海會展業展覽數量和展覽面積等多項指標均居國內首位，並躋身世界前列」。截至2018年，上海各類專業展館可供展覽面積已超過100萬平方米，位列全球主要會展城市第一。（中新網）

▼上海會展業多項指標國內居首並躋身世界前列。（圖／翻攝自《中新網》）