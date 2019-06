美墨談判不歡而散！川普威脅如期加徵關稅：會有更多美企回國

▲美國總統川普用關稅威脅墨西哥解決移民問題。(圖/達志影像/美聯社)



記者張方瑀/編譯

美墨代表團5日在白宮針對非法移民問題進行談判,最後卻以失敗收場。美國總統川普在推特發文表示,如果第二輪談判仍未有皆果的話,就會依照原計畫在10日對墨西哥商品加徵5%的關稅,「雙方的確有進展,但遠遠不夠。」墨西哥外交部長艾布拉德則樂觀指出,雙方聚焦在移民而非關稅問題,對談非常的順利。兩國代表會在6日繼續進行第二輪談判。

川普上月30日透過推特宣布,美國從墨西哥進口近3600億美元貨品10日起加徵5%關稅,若非法移民人口沒有改善,關稅稅率將會逐月攀升,最終在10月1日調漲至25%。第一輪談判結束後,川普在推特上表示,雙方討論確實有進展,但遠遠不夠,若是第二輪談判也失敗的話,那麼下周一(10日)就會開徵5%關稅,並強調,「關稅越高,搬回美國的企業就越多。」

Immigration discussions at the White House with representatives of Mexico have ended for the day. Progress is being made, but not nearly enough! Border arrests for May are at 133,000 because of Mexico & the Democrats in Congress refusing to budge on immigration reform. Further...