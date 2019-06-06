美墨談判不歡而散！川普威脅如期加徵關稅：會有更多美企回國

▲美國總統川普用關稅威脅墨西哥解決移民問題。（圖／達志影像／美聯社）



記者張方瑀／編譯

美墨代表團5日在白宮針對非法移民問題進行談判，最後卻以失敗收場。美國總統川普在推特發文表示，如果第二輪談判仍未有皆果的話，就會依照原計畫在10日對墨西哥商品加徵5%的關稅，「雙方的確有進展，但遠遠不夠。」墨西哥外交部長艾布拉德則樂觀指出，雙方聚焦在移民而非關稅問題，對談非常的順利。兩國代表會在6日繼續進行第二輪談判。

川普上月30日透過推特宣布，美國從墨西哥進口近3600億美元貨品10日起加徵5%關稅，若非法移民人口沒有改善，關稅稅率將會逐月攀升，最終在10月1日調漲至25%。第一輪談判結束後，川普在推特上表示，雙方討論確實有進展，但遠遠不夠，若是第二輪談判也失敗的話，那麼下周一（10日）就會開徵5%關稅，並強調，「關稅越高，搬回美國的企業就越多。」

Immigration discussions at the White House with representatives of Mexico have ended for the day. Progress is being made, but not nearly enough! Border arrests for May are at 133,000 because of Mexico & the Democrats in Congress refusing to budge on immigration reform. Further... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 2019年6月5日

副總統潘斯（Mike Pence）與艾布拉德（Marcelo Ebrard）在白宮進行了90分鐘的會談，CNN報導指出，墨西哥官員承認美墨邊境確實存在危機，並提出改善方案，但美國官員認為墨西哥還能做更多。潘斯在推特上同意川普的說法表示，談判將會繼續，「墨西哥必須採取更多措施來解決邊境的緊急危機。」

談判結束後，艾布拉德在墨西哥駐華盛頓大使館的記者會上表示，對於談判結果保持樂觀態度，因為雙邊重要的決策人士都已見到面，並強調，與美國的談判聚焦在移民問題，而非關稅問題，「我們承認移民人數確實有增加，在談判的過程中，也有向美方具體表達墨西哥的觀點，並央重點放在非法移民。」

▲墨西哥外交部長艾布拉德。（圖／達志影像／美聯社）



但知情人士提到，在關稅方面，財政部長梅努欽（Steven Mnuchin）及美國貿易代表萊特海澤（Robert Lighthizer）和川普的想法存在分歧。據了解，萊特海澤曾透露，對墨西哥徵收關稅的舉動，可能會讓國會批准美國-墨西哥-加拿大協定（USMCA）這件事情上變得更加複雜。