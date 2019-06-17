金門、南平推「同心同源」產品　楊鎮浯：兩岸務實合作新典範





▲金門縣長楊鎮浯與南平市長劉洪建見證兩方合作。（圖／記者蔡紹堅翻攝，下同。）

記者蔡紹堅／福建報導

金門縣長楊鎮浯17日前往福建省福州市參加「南平、金門，同心同源」系列產品發佈會，見證金門金翔國際公司、金門酒業公司與武夷新區、福建福矛酒業集團簽訂酒品合作協議，現場並展示同心酒、同源盞、同根茶、同心農特產等4類13種產品。

楊鎮浯致辭時表示，本次產品發佈會是兩岸務實合作的一個典範，金門、南平圍繞拓展兩地經貿合作，致力攜手打造南平、台灣融合發展之路的一次探索，見證了先行先試的南平速度，「只要同心就沒有距離，只要同源就一定能融合。」

楊鎮浯指出，「同心同源」系列產品不只樹立一個品牌，更是打造一個平台，在未來兩岸經貿合作交流必將發揮著越來越大的作用，「金門有信心和決心在其中扮演更重要角色，不斷深化交流、加速融合，在合作的路上越走越遠、越走越好。」

南平市長劉洪建表示，南平市一直高度重視對台工作，在打造台胞台企登陸的第一家園中主動作為、先行先試，此次同心同源系列發佈會是探索海峽兩岸融合發展新路，積極推動「新四通」的具體實踐，標誌著南平、金門兩地經濟深度合作發展邁入了新時代。

劉洪建指出，希望這些產品能得到兩岸同胞的認可，受到兩岸市場的歡迎，成為促進兩岸融合發展的粘合劑，下一步，還將在經貿合作暢通、基礎設施聯通、能源資源互通、行業標準共通等方面進行更多的探索實踐，努力當好促進兩岸融合的划槳手。

發佈會現場展示了同心酒、同源盞、同根茶、同心農特產等4類13種產品。同時，金門金翔國際有限公司與武夷新區管委會，金門酒業股份有限公司與福建福矛酒業集團分別簽訂了投資合作協議及酒品合作協議，根據協議，雙方將在經貿合作、文化交流、人才培養方面展開密切合作，讓更多優質的台灣技術、農產品走進閩北。