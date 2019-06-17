海峽論壇首辦兩岸電競邀請賽16日啟動　獎金百萬人民幣

大陸中心／綜合報導

「2019海峽論壇·海峽兩岸電子競技邀請賽」16日在廈門啟動，這是海峽論壇首次舉辦兩岸電競邀請賽！從 6 月起至 11 月間，兩岸多個賽區展開選拔賽，各電競項目將進行每周 4 天線上賽，每月一場落地賽，累計將舉辦超過1百天線上賽、16天落地賽。

此次賽事選拔出數十位台灣電競選手赴大陸參訪、交流。年底前，將在福建舉辦為期4天的總決賽，角逐包括 APEX 英雄、DOTA2 自走棋、鬥陣特攻（大陸譯作「守望先鋒」）、爐石傳說、魔獸爭霸3、星際爭霸2、CSGO 等多個電競比賽。

根據《海峽衛視》報導，此次賽事由福建省廣播影視集團、海峽衛視、易競體育文化傳播、ESRONE與台灣兩岸電競青年新創育成研究發展協會等多個單位共同舉辦。賽事總獎金 1 百萬人民幣，分為啟動儀式、選拔賽、總決賽三個階段，將持續發酵7個月。

▲台灣兩岸電競青年新創育成研究發展協會理事長徐駿表示，希望能夠透過這個活動，讓更多年輕人加入，發展一個更正面更健康的一個電競事業。（圖／取自中新社）

數據顯示，2018年台灣的遊戲玩家人數超過1千萬，平均年齡低於35歲。大陸擁有約3億的電競愛好者，是全球最大的電子遊戲市場。

「兩岸的青年朋友們，讓你們的電競魂·燃燒吧！」福建省委宣傳部常務副部長蔡小偉，福建省廣播影視集團黨組書記、董事長曾祥輝，全國青聯委員、全國台聯文宣部部長陳小艷女士，國台辦新聞局副巡視員劉曉輝，全國政協委員與福建省台聯會長江爾雄等人一同出席啟動儀式。（見上圖／取自中新社）