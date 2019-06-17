梅雨季防颱防淹水　黃偉哲帶頭示範清水溝

▲台南市長黃偉哲（左）率領台南市環保局長林淵淙等人、親自拿起工具，示範如何清理附近防火巷及住家前後水溝。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

梅雨季，為防颱防淹水，台南市長黃偉哲6月17日率領台南市環保局長林淵淙、東區陳勝楠區長等人，在東區關聖里，親自拿起工具，示範如何清理附近防火巷及住家前後水溝。

現場還展示了清溝器材及機具，如沖吸兩用清溝車、溝泥車、開溝器、溝泥杓、溝泥桶等，大部分工具是由清潔隊人員因地制宜自行研發製作，充分展現清潔隊卓越的執行力及使命必達的精神。

環保局長林淵淙表示，環保局清溝作業是全年無休的，從年初開始就會同里長、區公所人員清查所有側溝排水情形，若發現水溝有樹根盤據、溝渠破損、構造不良等狀況，會將資訊提供相關管理單位整修改善，再由清潔隊完成清溝工作。

林淵淙局長說，今年統計至5月底巡查清淤長度共計約1052公里。其中，各區公所提報餐飲業高密集區域及易淹水區域的路段已經全數清淤完成，以確保側溝暢通，避免淹水。今年全年預計清理側溝超過2200公里，這個長度可以繞行台灣兩圈。

林淵淙局長拜託市民朋友，平日切勿將雜物、盆栽放在溝孔上，妨礙清疏作業及排水功能。依據廢棄物清理法規定，4米以內公共巷弄的水溝，應由民眾自行清理，所清出的廢污泥可通知清潔隊清運。

市長黃偉哲同時呼籲，最近鄰近縣市已有本土登革熱病例發生，台南市也有境外移入病例，拜託市民朋友平時務必做到「巡、倒、清、刷」，定期清理屋後溝，做好居家清潔與積水清理，減少病媒蚊孳生，才能有效防堵疫情。