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限量只有100個！「星巴克行李箱」潮爆　咖啡旅程特展首賣

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▲▼星巴克限定紀念品 。（圖／業者提供）

▲星巴克旅程行李箱售價9,800元。（圖／業者提供，下同）

記者曾婉婷／綜合報導

每年暑假，咖啡迷最期待的咖啡盛事又來了！星巴克咖啡旅程特展即將開跑，今年度以「Espresso Your Style」為概念，期望讓消費者體驗「義式濃縮咖啡」啟程。同時，展場還將販售限定飲品，以及特展系列商品，其中「星巴克行李箱」更是首發，而且限量只有一百個，預計將引發搶購潮。

星巴克自2014年起開始舉辦「Coffee Journey咖啡旅程」特展，並創下至今已逾25萬的觀展人次。而邁入第六屆的「2019 Starbucks Coffee Journey咖啡旅程」特展，將於7月3日起至7月28日於華山文創園區西2館開展，售票280元。

星巴克指出，本次特展也搶先釋出全新展場限定飲品「濃縮雲朵英式艾爾Espresso Cloud English IPA」，另外還將首次導入風靡新加坡等市場的全新飲品「氮氣系列(Coffee & Tea on Tap)」，以及一系列2019 Coffee Journey紀念商品。

▲▼星巴克限定紀念品 。（圖／業者提供）

其中，特展限定的「經典Giant SIREN」和「星巴克旅程行李箱」，更是將於7/10特展現場首賣。經典女神設計與直身形狀的「Giant SIREN」，將品牌內用杯款倍數放大，並於杯底特別標記獨特編號，限量一百個，極具蒐藏價值。售價9,800元。

而「星巴克旅程行李箱」則搭配全黑設計，簡約質感且箱體特別標記獨特編號，限量一百個，售價9,800元。另外，本次Coffee Journey還有推出紀念商品，以星巴克的四個咖啡豆標及代表元素，推出馬克杯、不鏽鋼杯、提袋，以及毛巾與網帽等品項。

至於cama café則推出新檔期「AFFOGATO香醇義式交響曲」，並祭出限期3款新品89折嚐鮮價優惠。另外，從即日起至7月21日期間，在IG打卡還能抽cama咖啡豆18K金項鍊，由珠寶設計師姚樹君親自設計。

▲▼cama café新品 。（圖／業者提供）

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