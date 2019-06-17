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Epic Games前製作總監大爆料　《要塞英雄》差點胎死腹中

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做引擎的最大！《要塞英雄》將推手機版達成全平台連線。（圖／翻攝官網）

▲Epic Games前製作總監爆料，曾有意在《要塞英雄》開發的早期階段取消開發計畫。（圖／翻攝官網）

科技中心／綜合報導

《要塞英雄》（Fortnite）自2017年推出後，便深得許多玩家的心，不過近日該遊戲開發商Epic Games的前製作總監卻爆料指出，當初曾有意在該遊戲開發的早期階段取消開發計畫，並表示如果他當初留在公司，《要塞英雄》今日就「不會存在」。

微軟旗下遊戲開發工作室The Coalition負責人Rod Fergusson，過去曾任Epic Games製作總監，日前他公開承認，在他於2012年離開Epic Games前，曾「試圖取消《要塞英雄》的開發計畫」。

Fergusson解釋，當時《要塞英雄》還停留在概念階段，並未加入大逃殺元素。《要塞英雄》最初於2017年7月首先推出了「拯救世界」（Save the World）模式的合作殭屍射擊遊戲，當時的《要塞英雄》正面臨一些困難與挑戰。

「如果我繼續待在Epic工作室的話，我肯定會取消《要塞英雄》的，我肯定會這麼做的。」作為製作總監，Fergusson認為這款遊戲並沒有達到他的標準，「當時我擔任製作總監，而那款遊戲沒有通過我設定的及格線，便不值得我們繼續做下去。」

不過看到《要塞英雄》的成功，Fergusson也感到高興，他打趣的說：「如果我留在 Epic，那麼現在你所喜愛的遊戲、席捲全世界的風潮都不會出現。」

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關鍵字：要塞英雄,Fortnite,Epic Games

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