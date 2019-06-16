專勤幹探好眼力！　一眼識破外籍移工通緝犯身分

▲市專勤隊員查緝行動中，外籍移工試圖以他人身分證件，卻遭眼尖探員識破其通緝犯身分。（圖／記者翁伊森翻攝，下同）

記者翁伊森／嘉義報導

移民署南區事務大隊嘉義市專勤隊日前執行全國聯合查察，清查逾期非法外來人口成果豐碩，查獲非法外來人口15人(含2名通緝犯)、非法雇主4人及非法仲介2人，共計21人。過程中更有遭通緝外籍移工，試圖以他人居留證企圖矇騙，仍遭專勤人員一眼識破，帶回查辦。

嘉義市專勤隊專案期間接獲民眾舉報，前往臺南市麻豆區某農舍查察外來人口，發現一越南籍移工眼神鬼祟，現場要求出示居留證，該移工竟使用他人證件企圖矇騙專勤人員，只可惜運氣不好，被專勤隊辦案經驗豐富幹探一眼識破其身分，隨即將該移工送辦。

後經調查發現，該名移工目前為失聯狀態，更因之前涉及傷害罪嫌遭地檢署通緝中，如今又冒用他人證件躲避查察，只能說罪有應得。

移民署為強化管理在臺外來人口，推動辦理之「擴大逾期停（居）留外來人口自行到案專案」即將於6月30日截止，嘉義市專勤隊呼籲逾期滯臺之外來人士，儘速自行到案，可免予收容及減免處罰。詳情可撥打免付費專線：0800-024-881或逕向嘉義市勤隊諮詢，聯絡電話：05-2313609。