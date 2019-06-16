5歲男童爽吃水果冰棒　曬完太陽「嘴邊冒水泡」紅一圈嚇壞媽

▲男童吃的冰棒含有果汁。（圖／示意圖／取自Pixabay）



國際中心／綜合報導

英國一對夫妻日前帶著3名小孩到墨西哥旅遊，5歲男童亨利（Henry）當時享用加了萊姆汁的冰棒，怎料嘴角隨後出現水泡，原來是罹患了「植物光照性皮膚炎」（phytophotodermatitis）。據了解，男童在吃完冰棒後曬到太陽，他已接受治療。

《每日郵報》報導，艾米（Amy）與馬特（Matt Parkin-Low）通常不會讓孩子們吃甜食，不過，這家人先前來到墨西哥渡假，心情非常放鬆，便讓5歲男童享用成分相當天然的萊姆冰棒。當天下午，艾米在房間休息時，注意到亨利嘴邊有異狀，看起來就像紅色斑點，情況到了晚上開始惡化，她發現水泡。

馬特起初認為，可能是亨利感染到兒童傳染病，然而，紅色發炎的區域似乎只在嘴邊，還有男童的手臂與胸前，這是他吃冰棒時不小心滴落的部位。艾米感到困惑，卻也無法立刻聯繫當地醫師，只好透過網路找答案，結果她發現可能是植物光照性皮膚炎的症狀。

植物光照性皮膚炎的患者，通常會感到皮膚紅腫、發炎等，嚴重時會長出水泡，隨後膚色看起來明顯轉黑。他們接觸檸檬、萊姆、橘子等芸香科植物，由於這類食物果皮含有感光性物質，曬到太陽後，就可能引起色素沉澱與發炎等反應。

倫敦國王學院醫院皮膚科醫師思維塔（Sweta Rai）表示，這類病例經常在春天與初夏時發生，有些家庭過往沒有接觸到太多陽光，接著前往一個較炎熱的國家旅遊，在過程中摸到上述芸香科植物，便容易罹患植物光照性皮膚炎，此時要盡快諮詢醫師建議，避免皮膚長時間受到傷害。

雖然亨利當下有接受治療，乖乖擦藥，不過他的嘴巴周邊仍可看到紅色傷痕；醫師認為，大約兩個月後會消失。思維塔說，令人憂心的是，往往不知道誰會出現症狀，「我們無法確切得知，要多少果汁在皮膚上，要接觸太陽多久，才會有這些反應。即使你從皮膚上洗掉果汁，仍有些會殘留並可能引起反應。」