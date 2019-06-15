海峽兩岸工商合作論壇今在廈門登場　兩岸企業界齊聚探討兩岸經貿交流

▲海峽論壇。（圖／記者蔡紹堅攝）

財經中心／綜合報導

第11屆海峽論壇‧海峽兩岸工商合作論壇，今（15）日在大陸廈門登場，兩岸工商業界代表，針對「探索兩岸經貿融合發展的新思路新路徑」展開交流。根據中新社報導，主辦單位之一的中國國際貿易促進委員會（簡稱中國貿促會）副會長盧鵬起提出四點建議，呼籲兩岸攜手開拓第三方市場，拓展新空間。

此次的海峽兩岸工商合作論壇，是由我方商總跟中國國際貿易促進委員會，共同主辦。中新社報導指出，中國貿促會副會長盧鵬起致詞時指出，近年來，兩岸貿易和投資不斷增長，人員往來更加密切，全方位、寬領域、多層次的經貿合作格局已經形成。2018年，兩岸貿易額再創歷史新高，達到2262億美元，同比成長13.2％。

對於深化兩岸經貿交流合作，盧鵬起提出四點建議：一是把握大陸發展機遇，二是大力開展創新合作，三是擴大兩岸各界參與，四是攜手開拓第三方市場，為兩岸經貿合作拓展新的空間。

廈門市副市長韓景義說，廈門與台灣一衣帶水、同根同源，率先落實台企台胞同等待遇，現已有12萬台商台胞在廈門工作生活；去年在廈門新設台資企業近800家，同比增長15.4%。

目前，廈門正在探索海峽兩岸融合發展新路，瞄準探索兩岸經貿融合發展的新思路新路徑「通」、「惠」、「情」三大要點，著力在兩岸融合發展上先行先試、闖出新路，加快建設台胞台企登陸第一家園。

台灣漢邦企業管理顧問公司總經理李仁祥表示，福建66條惠及台胞具體措施產生了融合發展的巨大吸力，閩台產業可以互補、可以創造同伴效應，而中美貿易摩擦背景下兩岸產業的合作機會將更多。

福建省貿促會會長陳震表示，將加強與台灣工業總會、商業總會、中小企業協會等台灣商協會的交流合作，促進兩岸工商界深層次、多渠道、全方位交流。

論壇上，兩岸嘉賓還圍繞「探索兩岸經貿融合發展新路徑及政策解讀」、「快速發展的新經濟為兩岸經貿合作帶來的新機遇」、「加強兩岸商事法律合作，為兩岸經貿交流保駕護航」三項議題展開研討，多家海峽兩岸貿促機構簽訂了合作備忘錄。