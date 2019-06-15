電影翻版！　4精神病患喬裝「家屬」逃出醫院　1人會多國語言

▲四川4位精神病患者成功「喬裝」逃離醫院。（圖／翻攝自《華西都市報》）

大陸中心／綜合報導

現實版《飛越杜鵑窩》！四川4名精神疾病患者在精心謀劃之下，近日「喬裝打扮 」成功騙過保安，順利出逃，其中1人還會多國語言。不過，在外逍遙幾天後，這4人最終又全部被帶回醫院，沒發生任何意外。事發後，值班保安被開除，多名醫護人員被懲處。

據《華西都市報》報導， 事件發生於南充精神衛生中心瀠華新院區，5月19日晚間，住院大樓的大門緊鎖，門口有2名保全看守，凌晨3點左右，門口突然出現4人，面對保全的追問鎮定表示，「我們出院了，是家屬來接的」，隨後順利走出住院大樓小門，出門後立即一路狂奔逃離。不久保全感到不對勁，立即每層樓打聽檢查，最終發現5樓精神三科有4名病患不見了。

事發後，醫院全部人員都上街尋找，並向警方求助，幾天之後，有3人在重慶被發現。院方工作人員急忙趕赴重慶，將3人帶回；另1名患者被醫院1名醫生逛街無意中發現，但等增援人員趕到時又不知所蹤，最後保全原地蹲守數天后，再次發現，終於將這名患者請回醫院。據事後了解，他姐姐當晚就收留了他，並沒有向醫院報告。

報導指出，當晚清潔員工交班時，沒有把精神三科的科室病房鑰匙手把手交到下一班手中，只是將鑰匙放在窗沿上，4人發現後，趁機打開門，從5樓來到1樓。其中1位男子裝成出院病人，由另外2名男子左右攙扶，還有1名跟班。4人都穿著拖鞋，「喬裝 」成家屬帶病人出院的模樣，成功騙過把守住院大樓小門的保全。

▲4人從醫院此大門成功逃離。（圖／翻攝自《華西都市報》）