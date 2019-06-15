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不只人造素肉還培養出「複製和牛」！　咬下秒噴汁跟真的一樣好吃

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國際中心／綜合報導

因應全球人口迅速成長，加上素食者越來越多的趨勢，歐美國家正積極研發人造肉、素食肉，不久前才透過培養皿成功複製出漢堡肉，未來我們吃到的鮪魚罐頭、漢堡排，甚至是高級和牛都有可能是人工製造，而且口感和外觀與真肉幾乎一樣，甚至更香更多汁。

據cnet報導，美國企業「Beyond Meat」新研發出一款用豌豆、糙米、綠豆等等原料製成的「素食肉」，為了讓外表看起來更像真的肉類，他們還利用蘋果汁把食物染成肉品的紅棕色，甚至連脂肪、纖維都模仿的維妙維肖，而且改良過後的素食肉成分從22種縮減到18種，原料更單純、天然。

▲▼美國研發出很逼真的素食肉。（圖／翻攝自Facebook／Beyond Meat）

▲美國研發出很逼真的素食肉。（圖／翻攝自Facebook／Beyond Meat）

Beyond Meat執行長布朗（Ethan Brown）表示，洛杉磯總部的實驗室有一台高大的「電子嘴」，可以測量素食肉的嚼勁、口感，同時還有別的機器在旁邊把甜菜根汁轉換成粉紅色的粉末，以便將這些素食肉上色，看起來更像真的肉，研究員甚至會用顯微鏡放大香腸幾百倍，仔細觀察真肉的紋理、脂肪分布，目標是讓消費者咬下一口素食肉時，「『肉汁』會像真的一樣在你口中噴發」。

▲▼日本複製細胞培養出人造和牛。（圖／翻攝自東京大學生產技術研究所）

▲日本複製細胞培養出人造和牛。（圖／翻攝自東京大學生產技術研究所）

除了素食肉以外，現在甚至還能用動物細胞培養出「人造肉」。日本食品業和美國培養肉大廠JUST合作研發「和牛培養肉」，全球首創利用牛肌肉細胞培養出塊狀的肌肉組織，不過從外觀來看還是和真肉差很多，呈現淺橘色的半透明塊狀，而且也沒有血管、脂肪等等，仍有很大的努力空間。

▲▼日本複製細胞培養出人造和牛。（圖／翻攝自東京大學生產技術研究所）

▲目前培養出的只是一塊肌肉。（圖／翻攝自東京大學生產技術研究所）

日本畜牧業者得知「人造和牛」的出現後，紛紛提出抗議，並喊出「我要真和牛！」的口號，他們認為人工製造的肉和真的和牛口味一定有差，要吃和牛就該選擇真正人力飼養出的「純正血統和牛」。

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關鍵字：人造肉,素食肉,Beyond Meat,Ethan Brown,JUST

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