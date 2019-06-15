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「狗間煉獄」養死30狗！地上糞厚10公分　淡水207犬貓飼主：老了無力照顧

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小坪頂私人狗場。（圖／新北市動保處提供）

▲新北市查獲小坪頂私人狗場，71歲老婦起訴。（圖／新北市動保處提供，下同）

記者葉國吏／綜合報導

新北市淡水區小坪頂一處私人狗場環境惡劣，207隻犬貓生活在泥濘和屍體當中，動物毛髮糾結瘦成皮包骨，現場出現狗吃狗的情形，還有30具狗屍長蛆腐爛，幾乎化成灰。去年2月該私人狗場被查獲，士林地檢署調查後認定71歲陳姓婦人未盡飼養責任，昨(14)日依違反動保法起訴。

動保處2018年2月初接獲台灣防止虐待動物協會(TSPCA)通報，淡水區小坪頂飼主陳喜紅所管理的私人狗場有飼養不當情況，經查發現場内飼養總計犬200隻，貓7隻，飼養環境惡劣，部分瘦成皮包骨，食盆無水無飼料，甚至出現「狗吃狗」的情形。陳女稱「自己老了，無力照顧牠們」所以才會發生這種狀況。

▲狗狗生活環境惡劣。

根據《聯合報》報導，當時進入鐵皮屋稽查的新北市府動保處長陳淵泉，形容現場臭氣沖天，簡直是「屍臭、糞臭」合在一起，地上狗大便有十多公分厚，每個人都要穿雨鞋，踩著狗大便進去救狗，老鼠地上亂爬，蟑螂滿天飛，是近年來查獲環境最惡劣的私人狗場，堪稱「狗間煉獄」。

檢方根據動物法醫解剖初步報告書、醫院診斷證明書等，認定陳婦未善盡飼養責任，導致犬隻營養不良，因過度飢餓，吃入許多異物死亡，依違反動物保護法將陳女提起公訴。

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關鍵字：淡水,新北市動保處,狗場,認養

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