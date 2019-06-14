致死率30％！屏東確診今年首例日本腦炎　疾管署：這2個時段最容易傳染

▲預防日本腦炎4撇步 。（圖／疾管署提供）



地方中心／綜合報導

屏東縣衛生局14日表示，轄區內出現1例日本腦炎確診病例，是屏東今年來首例，個案是57歲男性，目前仍在住院治療當中。疾管署指出，日本腦炎的傳染途徑多為蚊蟲叮咬，每日清晨及黃昏是叮咬高峰期，疾病的致死率約20％到30％，存活的病例中，會有30％到50％出現後遺症。

衛生局指出，這名患者3日因咳嗽前往診所就診；不過，症狀一直沒有改善，且持續出現咽喉炎、頭痛、嘔吐、發燒等症狀，男子10日前往高雄小港醫院就醫，醫院通報採檢後，疾病管制署13日確認男子感染日本腦炎。

衛生局調查後指出，患者近期並未出國旅遊，也沒有腦炎相關的疫苗接種史，且平常活動範圍大多在家中與朋友家。衛生局說明，患者友人的家中有飼養鴿子，目前相關單位已前往患者的活動範圍進行調查、懸掛誘蚊燈、居民衛教宣導等防治措施。

▼日本腦炎的主要傳播媒介以三斑家蚊為主，好發生於每年5月至10月，6月至7月為流行高峰期。（圖／衛生局提供）

衛福部公告稱，患者感染日本腦炎病毒後，將引起急性腦膜腦炎，受損部位包括腦、脊髓及腦膜。公告指出，腦炎病毒的傳播須經由「有感染力的病媒蚊」叮咬，人體不會互傳；而台灣常見的病媒蚊種類以三斑家蚊、環紋家蚊及白頭家蚊為主，清晨與黃昏是病媒蚊叮咬的高峰期。

疾管署指出，感染日本腦炎初期無明顯症狀，只有小於1％的患者會出現急性腦炎的臨床症狀。疾管署說明，日本腦炎的致死率約20％到30％，存活的病例中，會有30％到50％的患者出現神經性或精神性後遺症。

屏東衛生局稱，台灣日本腦炎好發於每年5月至10月，6月到7月則是症狀出現的高峰期。衛福部疾管署的統計資料顯示，2019年1月1日起至2019年6月3日止，國內共確診6例日本腦炎，其中高雄市出現4例、屏東縣、嘉義市各1例。

▼疾管署的日本腦炎統計資料。（圖／衛福部疾管署）

