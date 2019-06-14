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批黑韓產業鏈就是拿錢辦事　韓國瑜怒轟「X種、雜X、器官小」

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▲高雄市長韓國瑜 。（圖／翻攝自YouTube／ 台視新聞 TTV NEWS）

▲高雄市長韓國瑜 。（圖／翻攝自YouTube／ 台視新聞 TTV NEWS）

記者洪靖宜、賴君欣／高雄報導


韓國瑜接受台視專訪時，談到「黑韓」部隊，他說台灣有黑韓產業鏈，他不諱言直批，這些人都是躲在鍵盤後面拿錢辦事，砲轟「這些都是孬種，以他的定義，以他大男人來看，這就是全部叫雜碎、孬種，這種人天生就是屬於器官比較小，膽子很小，我內心看不起這些人」。

韓國瑜被問及有關「黑韓」專門批評，他說像是近日反送中的事情，自己不是陸委會，也不是總統府，也不是中央機關，結果因為晚了幾個小時發表意見，就天天被罵，至於「黑韓」何時才會結束，韓國瑜說要等他沒有過初選就結束，但就看下一個誰出來就黑誰，他也提到當初連勝文參選市長就是每天被罵，大家就動搖。

▲高雄市長韓國瑜 。（圖／記者賴君欣攝）

▲韓國瑜表示現在有黑韓產業鏈。（圖／記者賴君欣攝）

韓國瑜說自己被攻擊，用詞遣詞都是相當毒辣，包含女兒家人都被攻擊，就視而不見，因為以他的定義就是「孬種、雜碎」，他說這些人躲在鍵盤後面說要殺你全家，但叫他出來都快嚇死了，這種人「天生器官比較小、膽子很小」，內心看不起這些人，「抓出這些人太陽一曬，是多麼孬種、多可悲，這些人喜歡躲在鍵盤後無限的打，我打從內心看不起，躲鍵盤後拿錢辦事，用韓國瑜支持者名義，這種招式會被無限使用」。

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關鍵字：韓國瑜,黑韓產業鏈

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