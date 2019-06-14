「不希望你的結局像項羽…」網友勸韓國瑜退初選　結果被圍攻





▲高雄市長韓國瑜。（圖／記者屠惠剛攝）

政治中心／綜合報導

才剛上任近半年的高雄市長韓國瑜，已經確定要投入國民黨2020總統初選，部分粉絲從支持轉為失望，還有網友發起「罷免高雄市長韓國瑜」連署活動。一名前韓粉13日在臉書社團上發文，希望韓國瑜回頭是岸，「不希望你的結局像項羽一樣」，但這名網友隨後也遭到許多韓粉圍攻。

該名網友在臉書社團「神力女超人許淑華粉絲團」表示，「韓國瑜啊！韓國瑜！現在高雄市民要罷免你了！我語重心長地勸你：你聰明一世，糊塗一時！你壓根就不能想2020啊！台語有句話，吃緊弄破碗，你懂嗎？還虧你沈潛16年！現在全破功了！可見你拜錯神了？」

▲發起罷免韓國瑜的社團，創立3個多月就突破10萬人。（圖／翻攝自臉書社團「公民割草行動」）

這名網友提到，「你好不容易靠著你的努力跟老天爺賞飯吃，奇蹟似地贏得高雄市長的寶位。但無奈你貪心不足？一個號稱修行的人，現在根本是像狗一樣，被群眾的掌聲、媒體的關注牽著鼻子走！口口聲聲說愛與包容，你曾顧念高雄市民的心情跟想法嗎？這是人情世故的最最基本道義耶！」

這名網友解釋，自己曾很榮幸與韓國瑜合照，但現在已經不是韓粉了，他忠告韓國瑜「回頭是岸、懸崖勒馬，退出初選吧！去跟市民及支持者誠懇地道歉，安心回任高雄市長的職責所在。」

「全心擁戴國民黨候選人，還會贏得市民跟我們的原諒跟尊敬，因為知恥近乎勇！你肯定還會在歷史留下美名。」網友強調，「不然你現在除了韓粉外，根本是眾叛親離啊！我不希望你的結局像項羽一樣！成為悲劇英雄啊！」

該名網友給韓國瑜的忠告，引起許多韓粉不滿，留言反批「唯一支持韓國瑜」、「你是羨慕還是忌妒？你不配談韓國瑜懂嗎？」、「你白痴就好，別拉我們下水」、「罷免連署十萬人又怎麼樣，爽什麼你是瘋了嗎？無腦無知真是悲哀」、「不說話沒人會當你是啞巴」。





▲前韓粉勸韓國瑜「回頭是岸」。（圖／翻攝自「神力女超人許淑華粉絲團」臉書社團）

▼韓粉留言。（圖／翻攝自「神力女超人許淑華粉絲團」臉書社團）