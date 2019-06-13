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2019暑期國外團費大漲萬元　超過6成家長仍偏愛國內夏令營

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▲▼ 2019暑期國外團費最高上漲萬元起 國內親子夏令營順勢生起 。（圖／業者提供）

▲英語戲劇營、遊艇水手營、跨域創客營，tutorJr打造小小職人翻玩酷夏三連發！（圖／業者提供，下同）

生活中心／綜合報導

暑假進入倒數階段，家長早已開始規劃親子旅遊的好去處，但根據旅行業品質保障協會的調查顯示，暑假旺季出國團費整體上漲千元至萬元不等，尤其日本團受日幣走揚影響團費更上漲約2,000元，而美加團漲幅更飆破20,000元！因此國內夏令營競爭白熱化，從飯店、旅行社、各縣市觀光局處、線上教育平台等，百家爭鳴搶攻親子千億商機。

根據tutorJr從會員趨勢中發現，約有2成父母親於暑期期間，會選擇陪伴或送孩童出國，讓他們學習獨立與練習外語的機會。另有超過6成家長，則會選擇參加國內旅遊或是讓孩童參加夏令營，藉此豐富孩童的暑期生活。因此，tutorJr在今夏同時推出不同夏令營，包含英語戲劇夏令營、市場獨家英語遊艇水手營等。

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▲▼ 2019暑期國外團費最高上漲萬元起 國內親子夏令營順勢生起 。（圖／業者提供）

【tutorJr如果劇團第三屆英語戲劇夏令營】

今年夏天與如果兒童劇團第三度攜手打造全新劇本，並由專業的英語顧問師資進行個性化授課，營隊中除了有英語口說、舞台表演技巧的紮實訓練，更將品格教育融合在精采有趣的故事裡，並結合孩子才藝展現豐富歌舞互動，讓孩童與家長自由創作華麗演出造型，發掘舞台上的另一個自我發光發熱，創造難忘的夏日回憶。

【tutorJr x樂浪遊艇，市場唯一英語航海夏令營】

除了英語戲劇夏令營外，tutorJr也首度和遊艇品牌樂浪遊艇俱樂部合作，客製化打造2019市場上唯一英語航海夏令營，讓小朋友有機會一嚐「海賊王」的快感！在為期三天的英語航海營隊中，不僅結合英語教學內容，替孩童量身打造全方位海事知識教育，更會帶孩童運用海灘上常見的廢棄物製作科學小玩具-浮沉子，將趣味的手作課程結合環保，幫助從小建立環境保育的觀念。

▲▼ 2019暑期國外團費最高上漲萬元起 國內親子夏令營順勢生起 。（圖／業者提供）

tutorJr總經理黃嘉琦表示，許多家長看見孩子參加營隊短短五天的時間，從過去不願意開口說英語，到孩子會自己認真練習戲劇營的英語台詞，透過營隊間引導式的教學、看到同儕努力開口說英語後，自信地在舞台上運用英語口說能力呈現演出。因此為引導孩童自主學習、主動求知的能力，tutorJr會持續致力於打造情境教學與生活應用等英語課程，期待參與英語夏令營的小朋友能從玩樂中學習英文，學習中孵化素養。

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關鍵字：親子夏令營,tutorJr

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