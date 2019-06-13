蔡英文代表民進黨出征2020　卓榮泰：將正式啟動2任務

▲民進黨總統初選民調結果出爐,由黨主席卓榮泰出面說明。（圖／記者李毓康攝）



記者林銘翰／台北報導

民進黨2020總統初選於10日起進行電話民調，這場「蔡賴之爭」的結果，民進黨於13日中午公布，總統蔡英文勝過前行政院長賴清德8.2%。民進黨主席卓榮泰於公布民調記者會上表示，經過初選後民進黨將正式啟動兩個任務，分別為「選後整合的工作」與「選戰機關的模式」。

根據民進黨公布民調結果，蔡英文三方對比下拿到35.7%、韓國瑜24.5%、柯文哲22.7%；賴清德三方對比則是27.5%、韓國瑜23.5%、柯文哲27.4%。蔡英文勝過賴清德8.2％，同時也大勝韓國瑜及柯文哲。

卓榮泰表示，民進黨經過漫長的86天終於等到這一天，歷經了相當波折的初選登記到終於有了最後的結果，民進黨在這一天產生了2020年的總統候選人，是屬於我們這一代的共同記憶，也為台灣留下了很珍貴的歷史。他說，民調結果雙方各有輸贏，但是在整個民主初選機制之下，全民才是最終的大贏家，民進黨會珍惜這樣的民主機制，也會把這樣的過程留在歷史當中。

卓榮泰說，民進黨與雙方參選人面對人民做出的決定後，在民意之前都會低頭謙卑接受，如同賴清德先前曾說「民進黨需要這一場初選才能夠更團結」，這點民進黨已經做到，完成初選後必須更團結；又如蔡英文說過「競爭為我們帶來進步，團結才能勝選」，經過民主競爭，也讓國人看見兩位候選人同樣為國擘畫藍圖的計畫，往後要團結爭取勝選，民進黨一定會經過嚴謹公正的程序，為台灣找出最強的總統，因為只有台灣更強，人民才會更安康。

同時，卓榮泰也宣布民進黨將啟動兩個任務與模式。第一，選後整合的任務即將立刻啟動，選後的整合工作是相當浩大的，全黨人民與過去30多年來與民進黨共同努力的人都希望民進黨盡快團結整合，因此一定會即刻啟動整合團結的任務。

第二，也將同時啟動選戰機關的模式，過去初選他一直將民進黨定位為中立的選務機關，但選出候選人後就要啟動選戰模式，想方設法、窮盡一切方法為台灣留下更堅實的成果，也希望所有黨員要全力以赴、團結勝選，唯有這樣的目標，才能讓台灣真正成為永遠獨立自主的台灣，讓台灣不會成為香港的後塵。

卓榮泰也說，未來民進黨不僅會做好內部團結，同時也會加強社會對話，與其他政治公民團體加強合作，就是要做到與全台灣的社會團結與整合，民進黨有這樣的責任與信心，會持續朝這樣的目標努力。

最後，卓榮泰也向蔡英文、賴清德與全黨表達最高的敬意，表示高度競選過程中帶來非常好而且影響深遠的榜樣，這個典範會一直流傳下去，不僅給予兩位致上最高的敬意與祝福，未來也會在壯大台灣的路上共同攜手向前進。

想看更多【蔡英文贏初選】相關新聞．．．

►蔡英文擊退賴清德 代表民進黨爭取2020連任