蔡英文贏賴清德　柯文哲等國民黨初選、雙城結束後再打算

▲台北市長柯文哲。（圖／記者徐斌慎攝）

記者陳家祥／台北報導

民進黨總統初選民調揭曉，最終由尋求連任的總統蔡英文出現，以8%的差距擊敗賴清德。對此，同樣也是總統熱門人選的台北市長柯文哲，13日公開行程僅下午的總質詢，北市府副發言人柯昱安受訪表示，針對民進黨內初選結果，柯文哲並非民進黨員，因此尊重任何政黨內民主機制運作結果。

由於柯文哲與蔡英文的支持者群眾重疊性高，過去便不斷有評論認為若柯蔡同時出馬，恐怕會有棄保效應，但誰棄保誰要看到時候的支持度。如今民進黨內初選民調出爐，柯蔡同列民調時，柯都位列第三，恐會影響柯參選的決心。

而針對民進黨初選結果，柯營幕僚表示，結果都在意料之中，本來就預期蔡英文會勝出。至於柯文哲與蔡英文支持者重疊性高，此民調結果是否會有壓力？幕僚表示，市長聽聞民調結果後未有太多評論，僅表示再等國民黨確認後，並且待「親美日友中」走完，也就是等雙城論壇結束返台後再作打算。

其實柯文哲陣營一直以來都把蔡英文當作主要對手，柯文哲不少發言、評論等也都是針對蔡英文而來，對於賴清德少有評論。過去在議會被議員汪志冰指是綠營黨內互打的最大受益者，但柯文哲卻說不見得會有漁翁之利，因為民進黨打完就會攻擊他；柯後來更直言，「人家說今天小英怎麼打賴清德以後就怎麼打你，我聽了好害怕！」

