「反核廢公投」支持率達5成卻卡關　環團喊話中選會：勿刁難

▲全國廢核行動平台為「反核廢公投」 呼籲中選會勿刁難。（圖／記者許展溢攝）

記者許展溢／台北報導

全國廢核行動平台今（12日）舉行記者會怒斥，根據調查顯示「反核廢公投」，主張台灣在找到高放射性核廢料最終處置場址前，不應再繼續興建核電廠，支持率達5成。但4月2日送交此公投第一階段連署後，進入第二階段連署前卻卡關，呼籲中選會勿刁難，應儘速讓此提案通過。

廢核方今年再度集結，提出廢除核四、反核廢兩項公投反擊核電勢力。廢核平台指出，該公投已進入第二階段連署，但「反核廢公投」卻被意外卡關，雖曾在5月10日聽證會上據理力爭，4位列席法律專家意見都贊同成案，結果仍遭中選會以不符合公投法「一案一事項」要求補正。

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▲謝蓓宜強調，無論立場是反核擁核，最終都要面對核廢料的問題。（圖／記者許展溢攝）

環境法律人協會專員謝蓓宜說明，環團共同推動「反核廢公投」的主要精神，就是為核廢料負責，主張「不能解決核廢、不要再用核電」的核廢優先處理原則，與現行非核家園政策並不相同。在實務上，無論立場是反核擁核，最終都要面對核廢料的問題，過去政府只蓋核電，卻不顧核廢污染何去何從。

綠色公民行動聯盟秘書長崔愫欣表示，根據台綜院今年3月透過問卷調查蒐集民眾意見，調查中具體提出「在無法妥善處理核廢料或找到最終處置場址之前，不應繼續興建核電廠或讓屆滿運轉40年限的核電廠延役」，民眾同意度49.2%，不同意度35.9%，也就是反核廢公投的支持率達5成，同意比不同意高出15%，代表這是一個支持度很高、會贏的公投。崔愫欣認為，要討論核電存廢，必須將反核廢公投也同時提出讓民眾選擇，才是完整配套。

▲崔愫欣表示，反核廢公投有達5成民眾支持。（圖／記者許展溢攝）

崔愫欣強調，目前新北市、宜蘭縣、花蓮縣、屏東縣、台東縣、澎湖縣、金門縣7縣市都已正式發函反對納入選址範圍。台綜院調查報告中，有41.2%民眾認為「找不到核廢料最終處置場」是最大隱憂。另外，有6成6民眾不支持核廢料最終處置場址設置在自己或家人的居住城市。

公投領銜發起人、地球公民基金會副執行長蔡中岳提到，現下公投機制不夠健全，中選會也無法有效管理，讓有心人士趁機利用公投連署機制漏洞，蒐集違法授權的空白委任書，不但有讓民眾個資外洩之虞，也可能再度出現違法抄寫弊端，未來難以剔除違法連署，更喪失公投的公信力。

▲蔡中岳認為反核方尊重公投程序，依法進行，卻被中選會刁難。（圖／記者許展溢攝）

蔡中岳不滿說，反核方尊重公投程序，依法進行，卻被中選會刁難，擁核方卻一直使用各種詭辯、欺騙的話術，使用各種不正方式收集公投連署書外，核四重啟公投竟不用開聽證會，公投理由也登載不實等，未來都可能引發行政爭議，呼籲中選會應公正處理。