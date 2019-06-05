葉文忠／聖䴉與濕地奏響台灣生態教育的悲歌

▲埃及聖䴉已在台灣繁衍出一龐大的族群。 （圖／本報資料照／記者張靖榕攝）

文／葉文忠

最近兩件事情，我對台灣生態環境的未來感到悲傷，這樣下去，台灣遭到天譴應該不遠了。

其一是朋友從臉書上傳來一則消息，台東市公所召開的部落會議通過「知本光電案」表決，意謂著「知本濕地」即將消失，光電板將涵蓋161公頃的濕地，這是人民投票同意開發的結果。

其二是讀到Ettoday對外來物種大舉入侵的專題報導，「埃及聖䴉」在台已從6隻暴增成近萬隻的龐大群落，看的我冷汗直流，原來台灣這些年我們對環保、生態教育普及一切都是假象，台灣生態正面對著空前浩劫，這場浩劫是絕對的人禍。

▲「知本濕地」將被種電，破壞面積達161公頃。 （圖／荒野保護協會台東分會）

我先來談談外來種的「異形入侵」。

「埃及聖䴉」這種在埃及古墓裡就有圖騰的聖鳥，高度可達90公分，比小鷺鷥幾乎高出一倍，沒有天敵的情況下，前面三十年從6隻變萬隻，若不控制阻斷繁衍或撲殺，不用多，就一年以1.5倍成長，後面十年可能超過六十萬隻，台灣僅存的濕地將成為聖䴉天下。





▲埃及聖䴉。（圖／本報資料照／林務局提供）

候鳥遷徙是循四季變換，所以都是南北遷徙，由高緯到低緯，埃及聖䴉根本不可能水平穿越阿拉伯、中東、印度、大陸數千里再到台灣，有人推測第一對聖䴉是六福村引進，但不管誰引進，引進的原因總因「人為安排」。

人為安排其實可分為「我想看」和「我想讓你看」兩種思考背景帶出的行為。在商言商，動物也是商品，當紅的動物就是「巨星」，就存在著「我想看」的市場機制，於是動物園或是其他團體就會引進，這是商業利益考量，像是熊貓、無尾熊、長頸鹿、大象等，而「埃及聖䴉」這類長相略醜的怪異鳥類，絕不是觀眾主動想看想了解的生物，而是商人們的「我想讓你看」。

「我想看」和「我想讓你看」都會出事，對生態保育沒有一個是好事，前者因為人們對「動物巨星」的喜歡，珍貴的保育動物來台因為不適應，卻造成更多死傷，幾年前我曾撰文「白鯨何時出山？」針對屏東海生館幾年前10頭白鯨死了7頭的沉痛事件說過，給牠「總統套房」與一流的醫療系統，那不過是在牢房的馬桶上加蓋而已，沒本事的事就別強求，哪個地方可以蓋個放進101大樓深度的大水池給白鯨？如今在海生館依然養著白鯨，大辣辣的寫著「引進白鯨的目的，主要為教育研究展示之用」，白鯨是極地物種，你在熱帶地區研究寒帶動物？你會在南方種大麥沙漠種水稻嗎？公家單位以研究之名進行斂財變相摧殘保育物種，「我想看」造孽，公家機關當劊子手，惡上加惡。

「我想讓你看」則為了充填動物園多元物種，全球各地的動物來到了台灣，控管疏失造成物種外溢，「埃及聖䴉」這類適應力超強的物種，讓台灣整個生態圈掀起巨浪，而這只是「機構」出紕漏，其實更可怕的入侵則是來自一般百姓們的「寵物圈」與「美食圈」。

「寵物圈」因癡而養，但有一天放了，逃了，災難就開始了，外來種的「八哥」入侵台灣，是寵物圈裡最嚴重的後果，目光所及街道上幾乎都是眼睛一圈黃色的「家八哥」，台北每個紅綠燈管都是八哥巢，我生活圈附近八哥密度早超過了麻雀、白頭翁、斑鳩，顛覆了我幼年台北街頭鳥類印象，驅車經過各處快速道路，路邊常見鳥屍斑斑，均是被車撞死的八哥，八哥好奇不畏人，撿食讓牠們命喪車胎。入侵的八哥品種以家八哥、白尾八哥最為強勢，嚴重擠壓台灣原生八哥生存環境，一旦雜交，稀釋基因，原生種就會滅亡，我對台灣原生八哥的未來充滿著悲涼。



▲家八哥入侵台灣，早已失控。（圖／本報資料照／羅東林管處提供）

「美食圈」則是因為引入當食物的，卻造成生態災難，三四十年前早就淪陷的福壽螺，溝渠間處處可見的螢紅的蟲卵，諷刺的牠竟成為“餵養”埃及聖䴉的重要食物之一，還有那兇悍的美國螯蝦，正掃遍台灣水道池塘，這些都是人禍，現在也根本不需想方設法防堵了，早已無法挽回。

外來物種的滅族侵略一直在發生，這樣的議題只見媒體零星碎花，沒什麼人關心，我們仍陷在最低層次的辯論，如「石虎」，那人的「生活」與瀕危物種間的「生存」拉鋸論戰，不見成熟與深度的討論。人與物種共生，世界才能永存的因果關聯，根本進不了人民的心裡去，台灣的生態教育推動數十年徹底失敗。

再談濕地的破壞

政府帶頭「破壞藻礁」是蔡政府近年最遺禍子孫的惡劣行徑，去年10月8日中油天然氣第三接收站通過開發，觀音鄉超過27公里綿延的藻礁群將被一刀插下，而才被國際海洋保育組織「Mission Blue」（藍色任務）將大潭藻礁列入全球數個「希望熱點」(Hope Spots)之一，多麼諷刺！藻礁不是一大片「石頭」，而是一群海陸交會生態系統的生存平台，接收站港口開發，這一刀砍下去摧毀藻礁的面積高達200公頃，那是海陸上千種生物的生存空間直接斷送。



▲綿延27公里的藻礁群，大潭藻礁被開發，等於一刀插下從中截斷。 （圖／google map 作者翻製）

為了想盡辦法拿太陽能廢核電，蔡政府更大力推動濕地種電，人民為了一己之私的「種電利益」跟著同意開發，候鳥廊道的「知本濕地」只是其中之一，濕地生態遭到覆蓋絕斷式的破壞，國際保育物種黑面琵鷺面臨生存空間嚴重壓縮，再加上「埃及聖䴉」的強勢搶占，未來台灣有一天再也看不到黑面琵鷺，恐只是時間問題。

但即便破壞如此嚴重，去年對藻礁毫無聞問的鄭文燦依然高票當選，且更配合非核家園開發埤塘，桃園有17口埤塘被規畫種電，第1階段有8口埤塘核准開發，桃園市野鳥學會理事長吳豫州痛心說，「有4口已不見雁鴨科鳥類蹤影！」可見多數市民也根本不在乎藻礁，不在乎濕地，濕地是物種的基因庫，更是大地的腎臟，在台灣竟拿濕地來種電，國家帶頭，人民無感，這是一個多麼變態而可悲的國度？

蔡政府寧可永遠破壞生態也要維護已被「公投推翻」的反核神主牌硬幹，這政府根本無可救藥，成天拚政治與權力，若放任蔡政府繼續下去，台灣的自然環境將萬劫不復。當然，殘酷的真相是人民「無知」，所以「不在乎」，不知健康的生態系是全球碳循環的平衡機制，毀了他，有一天報復人們的時候會是以毀天滅地的「狂暴氣候」席捲而來，但「知本濕地」是台東縣政府規劃，最終由部落會議同意，原住民當是最懂生態平衡的一群人，卻能做出如此決議，台灣的官，台灣的民，心中何來永續發展？哪來愛台灣？

▲台灣是由政府帶頭破壞藻礁，破壞濕地，已是無可救藥的政府。（圖／本報資料照）

生態系統是經過千萬年的演化調整，才有今日萬物平衡的呈「相」，聖䴉沒有錯，八哥沒有錯，都是自然繁衍，錯的是人，人因私慾壞了「相」，在生態系統中破了口子，造成平衡的傾斜，政府滿是腐腦，只剩私利的政客帶頭讓台灣加速沉淪，全球環境正在劇烈的變化，地球生病氣候異變後，昨日所為今日之災，《駭客任務》裡母體特工史密斯最經典的一句話：人類就像地球的病毒，不僅不懂得與地球和平共存，反而耗盡地球的資源並且不斷繁殖，這是編劇最沉痛的醒悟，看看今日台灣，號稱進步而民主，其實「病毒」最為猖獗。

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