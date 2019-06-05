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請假被刁難！女清潔工氣炸發文討拍　風向逆轉神打臉：老闆真衰小

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▲▼請假。（圖／翻攝自臉書爆怨公社）

▲女清潔工請假受阻，抓狂的對話截圖，網友難以認同，留言狂酸。（圖／翻攝自臉書爆怨公社）

地方中心／綜合報導

一名基隆女清潔工在臉書「爆怨公社」貼文，描述自己希望請假照顧發燒的兒子，組長卻不給假，讓她相當氣憤，最後打電話給更高階的總管才成功，她先坦承自己很常請假，但還是不滿組長阻撓她請假，最後附上一張對話截圖，但網友看完內容卻無法相挺，反倒認為女子的態度大有問題。

截圖中提到，組長以「早上已經有2人請假，且職代也休息」為由不准假，接著原PO理智斷線回應，「那把我兒子丟在家給他死？別人兒子發燒可以休，我就不行？！我打電話給X姊」沒等組長回應，原PO就跟總管通了電話。

原PO請假獲准後，依舊氣噗噗上爆怨公社發文，「這真的非常為難長官，這下組長妳知道為什麼妳只是組長而不是總管的原因了嗎？我不是得了便宜還賣乖，我是有時候真的非常痛恨妳！妳是事不關己快樂無比，一張嘴除了工作還摻了更多的幹話！」

原PO還說，「我知道我常請假，如果你覺得我這個員工不行的話，開除我，因為我死撐活撐，再怎麼受辱也不會辭職，因為我需要工作，不管是什麼工作！最多我就是上網罵罵你！」

網友不領情，開始酸說，「老闆真衰小」、「想想為什麼妳只是一般員工，而他們可以當到組長跟總管」、「希望您未來公司老闆能看到此篇貼文，慎選慎選…」、「感覺不出來妳需要這份工作」、「看到很常請假我也是笑了」、「看到大家的留言我就放心了，代表我的價值觀沒有太大偏差」

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關鍵字：女清潔工,打臉,請假,刁難

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