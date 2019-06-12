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郭台銘廣告「佩服」對手　鈕則勳：擴張選票的操作

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▲▼國民黨總統選舉參加提名初選同志座談會 郭台銘 周錫瑋。（圖／記者屠惠剛攝）

▲郭台銘。（資料照／記者屠惠剛攝）

政治中心／綜合報導

鴻海集團董事長郭台銘日前推出首支競選廣告，以稱讚對手的優點為主軸，文化大學廣告系系主任鈕則勳分析，廣告凸顯格局能訴求中間選民選票，稱讚總統蔡英文及行政院前院長賴清德也有訴求淺綠選民的企圖，是「擴張選票」的操作。

郭台銘日前釋出第一支電視競選廣告，短短60秒內全採黑白影像，輪番講述對手的優點，包括蔡英文、賴清德、台北市長柯文哲，以及高雄市長韓國瑜、前新北市長朱立倫，都成為主角，卻不見郭台銘本人身影，直到最後才署名並說，「好的領導者，會在每個人身上看到他們的優點，即使他們是競爭對手。」

鈕則勳12日在臉書粉專「鈕則勳的行銷扭一下」發文分析，郭台銘的首支競選廣告，在策略上有幾個到位之處。第一是郭台銘作為參選人，願意正視其他候選人的優點，而且敬佩他們，他認為這確實能凸顯領導人的格局，也是郭董自己的形象塑造操作，有加分！

第二，鈕則勳認為，郭台銘在廣告中點出各候選人的優點，確實是民眾最能肯定的部分，凸顯郭董有細膩的觀察能力，這也是領導者所必需，「畢竟領袖要能洞察民眾迫切的需求，並呼應需求，郭董藉此宣示他有這方面的能力。」

第三則是就選票市場的考量，鈕則勳表示，廣告凸顯格局能訴求中間選民選票，稱讚蔡英文及賴清德也有訴求淺綠選民的企圖，是「擴張選票」的操作，不過，鈕則勳也說，廣告有個風險，就是廣告中突顯大格局，稱讚對手的優點，若是在實際攻防中又開始針對對手進行攻擊或冷嘲熱諷，民眾就可能覺得你心口不一，這是郭董日後要小心的。
 

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