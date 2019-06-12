社會局長確定選立委！高市府公布「3位新局長」超狂背景曝光　17日就職

▲高市府公布3位新局長。（圖／記者李唯甄翻攝，下同）

地方中心／高雄報導

高雄市社會局長葉壽山確定參選屏東縣立委，而高市府稍早公布3名新局長，分別是文化局長林思伶、毒品防制局長阮清陽、消防局長黃江祥。

葉壽山於2月1日上任，因為曾擔任屏東市長，在屏東鄉親中獲得不少好評，韓國瑜表態參選2020總統大選後，外界也盛傳葉壽山將回屏東參選立委，而他4月在議會部門質詢時，葉壽山還曾遭議員質疑「只想選立委、心不在高雄」，而被請出議事廳。

對此，高雄觀光局長潘恒旭11日就在臉書PO文，「屏東立委唯一支持葉壽山」。記者進一步詢問潘恒旭，這代表葉壽山已經確認參選嗎？潘恒旭回答「對」，至於葉壽山何時辭掉局長職務？潘則說，應該要等提名確認後。

此外，高雄市政府也於12日一早公布3名新局長的名單，分別為毒品防制局長阮清陽、消防局長黃江祥、文化局長林思伶，而三人也都將在17日正式就職。

新任高雄市文化局長林思伶

學歷

美國佛羅里達州立大學教育科技博士

美國哈佛大學 教育碩士

國立台灣大學 政治系碩士/學士

經歷

輔仁大學教育領導與發展研究所教授

教育部政務次長

文藻外語大學校長

輔仁大學學術副校長、教育學院院長、行政副校長、教育領導與發展研究所所長

新任高雄市政府毒品防制局長阮清陽

學歷：

東海大學社會科學院公共事務碩士

中央警察大學正科41期行政警察學系畢業

經歷

內政部警政署保安警察第五總隊總隊長

高雄市政府警察局副局長、主任秘書

花蓮縣警察局局長

高雄市政府警察局新興分局分局長、三民第一分局分局長、楠梓分局分局長、鹽埕分局分局長

高雄市消防局長 黃江祥

學歷：

中央警官學校消防學系畢業

經歷：

高雄市政府消防局副局長、大隊長、副大隊長