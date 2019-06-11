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逛逢甲高喊「我愛台中」　郭台銘：北京要重視中華民國存在的事實

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▲▼郭台銘,台中,逢甲。（圖／記者陳玉攝）

▲郭台銘到逢甲逛夜市，與支持民眾合影留念。（圖／記者陳玉攝，下同）

記者陳玉／台中報導

鴻海集團董事長郭台銘11日到台中上銀科技開講、台中精機參訪，晚間9點到逢甲逛夜市，現場湧入逾百名支持者到場，大喊「郭總統好」、「郭總統我們支持你」，郭也喊出「我為台中加油、我愛台中」。針對台北市長柯文哲提出的「兩岸事務是有專屬定位的兩岸關係」，郭強調「北京當局要重視中華民國存在的事實，這樣兩岸才會越來越近，否則台灣會越走越遠。」

▲▼郭台銘,台中,逢甲。（圖／記者陳玉攝）

▲▼郭台銘在戰車上向台中市民請託，並走入飲料店內替支持者簽名。

▲▼郭台銘,台中,逢甲。（圖／記者陳玉攝）

郭台銘晚間9點搭乘戰車沿著逢甲商圈請託，在福星路麥當勞下車後徒步走進夜市內，一路上湧入不少支持者搶拍留念；郭隨後在逢甲大學正門口與排隊民眾合影，看見有媽媽抱著小孩前來，更對孩子說「台灣的未來靠你們、我一定會讓你們有機會」，贏得支持者熱烈掌聲。

針對柯文哲11日表示「兩岸事務不是外交關係、不是國際關係，而是一個有專屬定位的兩岸關係」，郭台銘說，「北京當局要重視中華民國存在的事實，要給中華民國有國際生存的空間，這樣兩岸才會越來越近，否則台灣會越走越遠。」

▲▼郭台銘,台中,逢甲。（圖／記者陳玉攝）

▲現場超過百名民眾到場等候郭台銘到來，更大聲喊「郭總統好！」

媒體再問，跟柯文哲一樣選擇逛逢甲是要比拼人氣嗎？郭則說，「我覺得我是來拼經濟」，因台中要打造成「全世界最大的精密機械產業」，與台中精密機業已有35年合作歷史，「發展工業強、台灣才會強」，近年來因中美貿易戰造成台灣機械模具等相關產業訂單掉3成，承諾當上總統後會帶領所有精密機械業者到全球去行銷，再把AI及5G加進去，絕對是佔領全世界精密機械NO.1，「帶領全台中精密機械重返蔣經國時代。」

最後，郭台銘也說「台中市民真的太熱情了！」更高喊，「我為台中加油、我愛台中。」

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關鍵字：2020大選,郭台銘,逢甲夜市

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