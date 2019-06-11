安養中心收容人就醫途中想家落跑　員警協助護送返家

▲龍潭警分局員警將簡男帶回派出所暫時安置。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市簡姓男子因患有思覺失調症，因家人無法分身照料他，只好將其送到安養中心收容，簡男日前因病住進醫院，因住不慣又想念家人，11日趁就醫途中落跑，簡因身體尚未完全復原，倒臥在醫院附近草叢中，員警據報後適時找到他送回派出所安置，並請家人出面帶回，避免引起意外發生。

據指出，所謂「思覺失調」（early psychosis)，是一個在香港使用的精神病名詞，有別於人格分裂症，是一種以社會行為異常以及認知混亂特徵的精神疾病，患者常見症狀包括妄想、思維障礙、幻聽、社交功能障礙、抑鬱與缺乏應有積極性與主動性，思覺失調症症狀常始於成年初期，並會持續很長時間，簡姓男子就是典型患者。

▲龍潭警分局員警提供簡男熱食，舒緩其緊張情緒。（圖／記者沈繼昌翻攝）

龍潭警分局中興派出所警員蔡震東、曾子謙11日巡邏時，行經龍潭區國軍桃園總醫院後方新建工地時，發現38歲簡姓男子倒臥草叢裏，趨前探詢時，簡男情緒激動，經安撫後，簡男才說，因病被家人送到安養中心，因為住的不習慣又想念家人，才從就醫途中落跑，想自己跑回家，但身體不舒服才倒臥路旁草叢中。



員警將簡男帶回警所提供熱食等餐點，並通知家人趕來認領，簡男家人說，簡男患有思覺失調症，因家人要工作，沒辦法全天候照顧，才把他送到安養中心，感謝警方及時尋回未發生意外，未來安置的問題會好好與他溝通。

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