遠見／不要叫我瑪麗亞　請叫我的名字

文╱彭杏珠

1989年10月，台灣從東南亞引進第一批移工，到今年剛好滿30年。在台移工、新住民、新二代已超過175萬人，為台灣原住民的三倍，成為一股不可忽視的力量。

《遠見》團隊調查發現，移工都從事骯髒、危險、辛苦的工作，因法規與仲介制度，長期飽受不平等待遇，職災率甚至比國人高；連長輩最倚賴的看護，基本薪資僅17K，長年無休還籠罩在性騷或性侵的陰影中！

但30年過去了，移工身上的「標籤」始終撕不去。這個標籤也複製在來自同樣地區的外配身上，甚至還「遺傳」到新二代。

請繼續往下閱讀...

現在，該是重新認識這個族群的時刻，讓我們踏出尊重的第一步，不要再叫他們「瑪麗亞」，而是稱呼他們的名字！

3月24日週日的午後，台北車站大廳「黑白相間」的地板上，密密麻麻布滿來自印尼的移工。他們三五成群席地而坐，有的用右手吃家鄉美食、有的閒話家常。清一色的外國臉孔，讓人彷彿穿越時空，進入印尼的國度。

約莫四個籃球場大的大廳空間，幾乎都被移工占滿，僅用紅龍圍欄留出一小通道讓人出入。此時，剛好有一位台灣家長帶年約5歲的孩子經過，但男童俊俏的臉龐卻眉頭緊蹙，以嫌棄口吻對媽媽說：「這裡好吵、好亂，我不喜歡這裡，快點走吧。」

20幾分鐘過後，一群菲律賓、印尼移工快速進入大廳。他們是為響應女權鬥士伊芙•恩斯勒（Eve Ensler）「十億人起義」活動而來，呼籲台灣正視在台女移工的權益。

沒想到，活動才開啟，隨即有一位台灣中年婦女站在場邊，大聲叫囂：「台灣不要外勞，他們不是來幫台灣的，他們是來鬧的；台灣不要外勞，才能提升工作效率，將火車站還給我們。」她愈說愈激動，還大喊「Go home」。此話一出，立即激怒移工，現場陷入混亂。中年婦女才趕緊悻悻然離去。

即使台灣已開放移工來台30年，但直到今日，台灣人與移工的關係，就像車站大廳黑白地板所形成一道無形的牆，硬生生隔出兩個世界。

新勢力達175萬人 已成台灣社會重要關鍵

1989年10月，堪稱是台灣的移工元年。當時從東南亞引進第一批3000名的外勞，到今年剛好滿30週年，在台總人數已暴增至70.5萬人。

進入1990年代，不僅移工愈來愈多，台灣的跨國婚姻也快速成長。2003年時，新住民達到最高峰，每3.1對新人就有一位（含大陸港澳配偶、外籍配偶），累計至今已有54.5萬人。

至於，由新住民生下的新二代、所謂的新台灣之子，政府從1998年才開始統計，累計至今為42萬人。若含之前出生的新二代，早已超過50萬人。

保守估計，目前在台移工、新住民與新二代突破175萬人，已是台灣原住民的三倍（56.66萬人），這股力量已不容小覷。

每到週末假日，台北市中山北路上的聖多福天主堂，就湧入大批前來做禮拜的菲律賓移工。以教堂為起點到農安街一帶，也逐漸發展成東南亞的異國商圈。

誠如聖多福天主堂神父賴南柯所言，「台灣與移工早已密不可分」，如果沒有他們，很難想像台灣能否正常運作。移工填補了大量3D（骯髒dirty、危險dangerous、辛苦difficult）的勞力缺口、家庭看護工則擔負龐大的銀髮族照護責任；而新住民生兒育女，也為社會注入新的生命力，2004年幾乎每七個新生兒就有一個新二代。

整體環境不友善 台灣人情味跑哪去？

然而，30年過去了，移工身上的「標籤」，始終撕不下來。還是有台灣民眾認為，他們是來搶台灣人的工作，甚至不時傳出移工被雇主不公平對待的情事。

賴南柯神父經常聆聽移工的故事。有養殖漁工跟他訴苦，冬天海邊寒風刺骨，待了30分鐘受不住，跑進屋內，馬上被老闆罵偷懶。「大家都是血肉之軀，雇主可能五分鐘都受不了，卻要穿著單薄的漁工整天在寒風中作業，」神父不可置信地說。

為關懷外勞與外配權益而成立的台灣國際勞工協會，自1999年成立以來，就經常被迫搬家。

他們曾因住戶禁止移工進出而搬家。搬到一棟大廈後，有鄰居不時用力碰碰碰撞門，樓上住戶也故意敲打地磚干擾上班，只好又遷離。

八年前，協會搬到一棟巷弄內的老舊公寓一樓，住戶不僅跟屋主抗議，連移工在室內練習表演也被抱怨「干擾我們的生活」。甚至聖誕節時，協會帶移工到公園切蛋糕慶祝，也被附近住戶檢舉太喧鬧，報警來驅趕。

台灣國際勞工協會研究員陳秀蓮說，台灣缺乏讓移工融入的休閒空間，他們只好在各地的公園、火車站或類似台中東協廣場等異國小商圈聚會，一群同鄉難得相聚，自然會不自覺說話大聲一點。「這也讓多數民眾嫌他們又吵又亂，不想走進移工聚集處，東南亞商圈內外是涇渭分明的兩個世界，」陳秀蓮說。

由於台灣目前僅開放泰、菲、印、越、馬等國移工，民眾很自然將其連結上東南亞「相對貧窮、落後、髒亂、低教育水平」的印象。沒想到，這種標籤竟然被複製在來自同樣地區的外配身上。

外配仍被視作商品 如何化解歧視？

15年前，曾發生外配（不含大陸港澳配偶）在離島的媽祖廟前被公開「販賣」，當時仲介業者還掛保證「處女一年保固期」，隨即引起社會譁然。人權團體痛批，下次是否要到夜市標售，這和拍賣豬肉有何兩樣？

後來，政府輔導業者轉為婚姻媒合協會，雖然廣告字眼不再赤裸裸，但經營方式並無改變。在網路上搜尋「外籍新娘」關鍵字，隨即出現許多婚媒協會，結果會跳出：我們介紹的外籍新娘素質好、乖巧、亮麗，皮膚白皙；你還在找台灣女生嗎！別再找了，快來相親外籍新娘！保證讓你每日開開心心過下半輩子……。

「買賣新娘本質沒有變，目前八成以上跨國婚姻還是靠仲介，」一位代辦結婚手續的業者說，行情在25萬至30萬台幣間。

桃園市八德聖母升天堂的越裔澳籍神父阮文雄，多年來關心移工與外配議題，許多人遇到難題都會找他求助。

不久前，他在台中火車站搭計程車時，司機知道他來自越南，主動話家常、套親近，「我兒子剛花1萬美元買了一個越南女孩，」阮神父一聽，很驚訝，「你說什麼？」司機回說，「就是花錢買新娘啊！」

阮文雄遺憾地說，現在民眾還很自然的用「買」這個字，難免對外配有偏見：「我花錢買妳，所以妳照顧公婆、做家事都是應該的。」

長期受到「買賣新娘」影響，加上台灣八成六的外配都來自東南亞，民眾很難從外表分辨，到底是移工還是新住民，很習慣用「guā-lô」（外勞的台語）來統稱他們。多年下來，即便說者無意，但這個名稱，已被影射成不對等的階級印象。

父母隱瞞外配身分 憂親友異樣眼光

今年37歲的許瑞基家住桃園，17年前到外婆家玩，與印尼看護日久生情，兩人私下交往後，身為長子的他跟家人說要結婚，父母一聽如晴天霹靂、極力反對，最後兩人辦理公證，沒有舉行婚宴。由於許爸爸交友廣闊，許瑞基說，「在爸媽刻意隱瞞下，親友都不知道我已婚。」但近期將步入禮堂的弟弟，跟他的待遇天差地別，家人不僅要舉辦盛大婚宴，還與親友分享喜訊。

結婚12年了，許瑞基仍戒慎恐懼處理太太的「身分」問題。他的妻子平常笑臉迎人，但只要聽到有人誤以為她是來幫傭的「外勞」時，立即翻臉罵人。每當有新客戶到公司，他一定馬上介紹說「這是我太太」，避免碰觸到最敏感的神經。

每年春節，許瑞基都以陪老婆為由，跟太太回印尼娘家，實情是不想回爸媽家過年，避免出現親友來訪、意外穿幫的尷尬場面。

另外，住在新竹的王啟昌（化名）對外配的「標籤化」更能感同身受。經營水電行的他與印尼老婆十分恩愛，但去年出生的寶寶很像媽媽：皮膚黝黑、頭髮自然捲，沒想到鄰居開始竊竊私語：孩子一點都不像爸爸，一定是抱來的。王啟昌的媽媽聽聞後，還逼兒子驗DNA。

但同一時期，鄰居嫁到美國的女兒也懷孕生子，孩子棕髮且濃眉大眼，大家搶著抱，不斷讚美：好漂亮喔，好像洋娃娃耶。

王啟昌無奈地說，歐美人跟東南亞人都是人，印尼新娘就這麼沒有地位嗎？許瑞基更是心灰意冷：「整整努力了12年，我已經放棄了，台灣人短期不會改變對外勞、外配的看法」。

身分總惹嘲笑 新二代認同陷入掙扎

今年6月從東吳大學政治系畢業的劉千萍是新二代，從小在彰化長大的她不可置信地說：連年輕人都對外配有偏見。

她班上男同學曾互開玩笑，「你如果一直單身下去，乾脆去越南買一個啦。」有一次，她在臉書轉貼新聞「新南向後，外籍人士來台賣淫數攀高峰」。就有同學留言：這是事實啦，她們本來就是來「賺」的，我去東南亞觀光時，她們很多都從事這種行業啊。

每當劉千萍聽到這些話，幾乎衝垮好不容易建立起來的自信，「原來，台灣人對東南亞女性仍充滿歧視」。

然而，加諸在東南亞移工、外配身上的標籤，甚至還「遺傳」到新二代，導致他們不敢說出生母是誰？甚至刻意隱藏身分。

多數東南亞新二代被認為來自清寒、弱勢家庭，學習能力差且課業不佳。如果成績優異，也會被另眼相看。今年剛甄選上台大社會系的林宗洧，從小就感受到，每當人家知道他的出身時，總會很驚訝：「你是新二代？怎麼這麼厲害啊！」甚至有位新二代考第一名時，被師長懷疑是不是作弊？

新二代普遍不想表露身分，多數都經歷同樣的成長過程：不讓媽媽帶便當、送東西到學校。「不管媽媽打扮多漂亮，一看就知道是印尼新娘，」一位就讀高三的學生說，他不想讓同學嘲笑，如果被發現，甚至會說謊：「她是我家幫傭」。

台灣社會對東南亞人的偏見，連賴南柯神父都感同身受。常有人問他在做什麼？當他回答「神父」時，多數會露出不可置信的眼神。「台灣人根深蒂固認為，在台的菲律賓人不是廠工就是漁工或看護，不可能來當神父，」他無奈地說。

「瑪麗亞變老師」 韓國瑜也踩地雷

擔任政大外語學院外文中心越語老師的陳凰鳳也感到不解。陳凰鳳在越南的大學讀中文系，家境不錯且打扮入時，嫁來台灣20幾年，早期常有人跟她交談後，問「妳是香港人，還是新加坡人？」當她回答「我是越南人」時，對方頓時接不下話，場面有些尷尬。「這種感覺確實不太舒服，」陳凰鳳說。

今年3月6日，高雄市長韓國瑜的一席話，至今還在移工圈發酵。當時他到工商協進會演講，有人建議引進英文教育普及的菲律賓白領階級，未料他回應「這恐怕對台灣人心理衝擊大，因為瑪麗亞怎麼變老師了？」

高雄市府事後雖發聲明致歉，但台灣長期將「瑪麗亞」當成菲傭代名詞，這三個字已有階級的含意。

嫁到台灣20幾年的菲律賓新住民黃姬媽說，台灣人下意識仍存在對東南亞人的歧視，其實很多菲律賓移工都是大學畢業，「甚至有些移工，原本在菲律賓真的是老師，韓國瑜說錯話了」。

台灣首位新住民立委林麗蟬2016年2月到立院報到時，也有很多人對其身分感到好奇。幾個月後，有立委跟她說，「我很照顧你們那些「guā-lô」（台語外勞），他們來陳情我都有處理。」「我知道沒有惡意，但連委員都這樣說，你覺得要不要改變，」她開始積極讓同僚認識什麼是新住民。

可見，台灣不管市井小民或政治人物，看待東南亞移工、外配的心態，似乎大同小異。

這幾年來，在人權團體呼籲下，台灣發起一波波正名運動，希望先從名稱上，拿掉歧視意味。外勞改成移工；外籍新娘改稱外籍配偶、再更名為新住民。但台灣新住民家庭成長協會祕書長柯宇玲說，仍有5分的進步空間，這些人渴望被社會接納，「尤其是外配，她們更希望『請叫我的名字』，這是邁出尊重的第一步。」

學者專家對此認為，台灣人對東南亞移工或外配的歧視，多出自於「不了解」，想破除偏見，最好從認識移工開始，才能改變對新住民、新二代的看法。

顛覆傳統刻板印象 移工犯罪率低於平均

去年3月，有移工開始覺醒了。來台多年的印尼看護工Pindy在臉書發起週日到台中市火車站附近、移工聚集的台中東協廣場、綠川沿岸一帶撿垃圾，不要讓台灣人認為他們髒亂，每次都有來自不同國家的幾十位移工響應。

每次，他們都用印尼、越南話跟移工溝通，讓大家明白維持環境與形象的重要性，「陸續也有其他移工在不同地方撿垃圾，只有自己先變好，別人才會尊敬你，」Pindy有感而發。

四年前，為改善移工缺乏教育機會、無法提昇技能的困境，以提供外勞教育訓練為使命的One-Forty（非營利組織）創辦人陳凱翔表示，他一開始接觸移工時，深受震撼，大大顛覆過去總是看到「移工打架、殺人」報導的印象。

翻開警政署資料，台灣地區犯罪人口率是移工的3至4.5倍，去年每10萬名外勞有408人犯罪，但全國卻有1137人犯罪。

「我跟他們長期相處後，發現撕去標籤、拿掉有色眼鏡，他們與我們並沒有不同，都有脆弱、有勇敢、有失落、有盼望，」陳凱翔說出認識彼此的重要性。

不管你接受與否，移工絕對不會從台灣消失。尤其政府4月3日又開放農業外勞，並給予回台投資企業，可增加聘雇10％的員額，顯見移工人數只會愈來愈多，很快會突破百萬大關。

值得注意的是，東南亞移工已開始轉往加拿大、日、韓等地工作；當地女性也不再以嫁到台灣為最優選擇。一位移工說，「我們做你們不想做的工作，卻長期被酸言酸語，我們也會想是否不值得到台灣了。」

在全球化趨勢下，台灣應重新認識移工與新住民，並思考如何善用移工與移民政策，以緩解少子、高齡化與勞動力短缺問題。讓他們成為社會的穩定力量，才是全民之福。

【本文摘自遠見雜誌6月號；更多文章請上遠見雜誌官網：https://reurl.cc/2VOAX】