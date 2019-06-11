力挺華為和美國政府交涉過！英特爾副總裁：期望找到互惠的方法

▲英特爾副總裁表態支持華為。（圖／翻攝微博／中國日報）



大陸中心／綜合報導

美國政府5月祭出「緊急狀態」和「出口管制」黑名單封殺華為，英特爾（Intel）全球公共政策副總裁皮特克利夫蘭（Peter Cleveland）10日在華盛頓表示，華為是一家非常成功的中國公司，英特爾就華為被列入「實體名單」和美國政府交涉過。

據《中國日報》報導，英特爾副總裁皮特克利夫蘭11日（當地時間10日）在華盛頓表示，華為的產品是非常具有價值的，對此類公司的制裁，不僅是對中國企業造成打擊，也不利於美國公司的發展。他指出，英特爾正和相關部門進行積極溝通，期望找到一個互惠的解決方法。

上述表態是繼英國的ARM公司創始人Hermann·Hauser曾表示，暫停與華為的合作將對AMD造成「難以置信的損害」後，英特爾高管也坦言稱美國將華為列入「實體名單」不利於美國企業的發展。

▲華為。（圖／路透）



另一方面，華為網路安全主管沙福克（John Suffolk）10日到英國國會出席聽證會時表示，華為與中國政府沒有任何關聯，不會為了滿足北京要求而削弱自身產品安全，「我們赤裸地呈現在世人面前」，歡迎外界來分析華為的產品、檢測編碼缺陷以提高產品品質，無論是1個或1000個都不要緊，不會因為大家的發現而感到尷尬。

不過，據《紐約時報》報導，北京政府上週召集了微軟、戴爾、三星等主要科技公司的高層來開會，並且警告這些外國企業，「如果配合川普政府對中國下達的科技禁售令，那他們將會迎來嚴重後果。」

報導還提到，會談是由中國國家發展和改革委員會召開，中國商務部、工業和信息化部的代表也共同出席，很可能是要力挺華為，儘管會中並沒有提及華為，與會的企業還包括英國半導體公司安謀（Arm of Britain）和韓國半導體製造商SK海力士。

▼華為。（圖／路透社）

