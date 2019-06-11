Google Pixel 4渲染圖曝光！鏡頭「撞臉」新iPhone

▲Google Pixel 4渲染圖。（圖／翻攝《Pricebaba》）

科技中心／綜合報導

Google於上月初剛才發布中階機款Pixel 3a系列手機，但大家已經將焦點轉向今年下半年預計發布的新旗艦機Pixel 4，近期就有Pixel 4的渲染圖曝光，在後置鏡頭部分，竟剛好與新iPhone「撞臉」。

據外媒《Pricebaba》報導，知名爆料大神＠OnLeaks近期與《Prickbaba》合作，曝光一系列Pixel 4的渲染圖，從這次曝光的渲染圖來看，其後置鏡頭與先前曝光的新iPhone渲染圖一樣，皆是在左上方，且呈現正方形，但不清楚後置鏡頭的數量，可能是2至3顆鏡頭。

▲Google Pixel 4渲染圖。（圖／翻攝《Pricebaba》）

但這次的渲染圖中，過去配置在機身背面的指紋辨識器已遭移除，因此推測Google應該是讓Pixel 4能進行螢幕下指紋辨識或臉部辨識。此外，渲染圖中還發現在USB Type-C連接埠兩旁出現喇叭孔，預測Pixel 4將拋棄Pixel 3喇叭在機身正面的設計，另外3.5mm耳機孔預計也不會出現在Pixel 4上。

報導指出，外傳Pixel 4將採用高通Snapdragon 855處理器，並配有6GB RAM，且運行Android Q作業系統。以上有關Pixel 4的相關規格及渲染圖均為推測，Pixel 4真正會有甚麼樣的外型與規格，仍需等待Google正式發表。