「彩虹橋」竟是十大危險水域　姊妹竹圍漁港戲水釀2死悲劇

記者趙蔡州／綜合報導

桃園市竹圍漁港9日發生一起溺斃案，一對尤姓姊妹與3名好友在港邊戲水，但途中卻碰上海水漲潮，導致4人被捲入海裡，其中2人幸運獲救，但2姊妹經過急救後，姊姊9日宣告死亡，妹妹10日下午也宣告不治。警方事後調查發生悲劇的地點，竟是被列為十大危險水域的彩虹橋。

事件發生在桃園市竹圍漁港9日中午，當時尤姓姊妹與另外3名好友相約到竹圍港邊戲水，當時2名女性友人坐在岸邊未下水，僅尤姓姊妹與另1名男性友人到海中踏浪嬉戲，孰料這時恰逢海水漲潮，突如其來的一陣大浪，瞬間將3人及岸上另1名江女捲落海中。友人發現4人落海後，急忙通報消防局求救。

▲尤姓姊妹在竹圍漁港戲水，結果被捲入海裡1死1命危。（圖／記者楊淑媛翻攝）

警方表示，他們趕到現場救援時，落海男子已自行游回岸邊，經初步檢傷後並無大礙，另名落海的江女被救起後意識清楚，無生命危險，但尤姓姊妹花獲救時已皆無生命徵象，經緊急送醫搶救，尤姊因溺水時間太久，宣告不治身亡；而妹妹雖恢復呼吸心跳，但仍然意識模糊，送醫後仍未脫險，10下午5時許仍宣告不治

▲發生意外的彩虹橋是桃園政府列管的十大危險水域（圖／海巡八隊提供）

警方後續調查發生悲劇的地點，發現竟是被列為危險海域的彩虹橋，根據消防局公布的桃園十大危險水域，除了彩虹橋之外，還有永安漁港南岸、霞雲溪流域、老街溪、桃園大圳、中山北路二段一帶水圳、大漢溪流域溪洲橋至武嶺橋段、阿姆坪碼頭、發電廠攔砂壩、觀音區大堀溪出海口等，上述水域因為水中暗流和河床落差大，過去就經常傳出溺水及溺斃事件。

罹難的尤姓姊妹從小由媽媽單獨扶養長大，媽媽病死後靠最大的25歲哥哥扛起家計；姊姊為了考量經濟情況暫時休學，原本預計今年就要復學，但卻發生這場意外2人溺斃，使整個家庭支離破碎。