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自行下載「茄子蛋」創作申請補助被撤　有料音樂提告敗訴

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▲▼茄子蛋出席金曲獎入圍名單公布記者會。（圖／記者張一中攝）

▲茄子蛋樂團曾發表聲明，與有料音樂並無合作關係，卻在未經同意下被下載創作製作成CD。（圖／資料照／記者張一中攝）

記者楊佩琪／台北報導

知名音樂公司「有料音樂」因被文化部認定，冒用樂團「茄子蛋」的名義，請領文化部補助，一共600萬元金額被取消領取資格，並被要求繳回，有料音樂提起訴願被駁回後，向台北高等行政法院提起訴訟，不過法院判決，認定文化部的處分並無違誤，判決有料音樂敗訴。

根據判決，有料音樂於2015年3月間，依文化部「104年度流行音樂產業輔導促進計畫作業要點」提出企劃，當時文化部核准，金額600萬元。2016年3月底，有料音樂申請變更企劃案，將原本規劃由「滅火器」樂團在台巡演12場，及有料中型演唱會，變更為Hello Nico在台巡演3場、茄子蛋樂團在台灣巡演15場，文化部當時也審核通過，並核發結案補助款300萬元。

但2017年3月，「茄子蛋」在臉書發出聲明，強調有料音樂並未經過其授權，擅自將其網路上6到7首Demo燒錄CD，加入結案企劃內，並強調，樂團與有料音樂並無任何合作關係。

文化部得知，依作業要點規定，撤銷有料音樂的600萬補助款受領資格，並要求有料音樂繳回補助金，未繳回前不再受理有料音樂申請的任何補助。對於這樣的結果，有料音樂提起訴願，但遭文化局駁回，因此轉向法院提起行政訴訟。

有料音樂強調，文化部的處分不符比例原則，因為不僅「茄子蛋」，企劃書內還包括李雨寰、「空白草莓」等樂團的專輯生產及包裝製作，並推動黃子軒等演唱會製作巡迴演出，Hello Nico在臺北、臺中、高雄及中國各大城市、香港、新加坡的海外巡迴演出16場。

「茄子蛋」的巡演多為校園表演場等小型活動，僅占補助款中國內巡演硬體器材租借費、製作費用。即便文化部有疑慮，也需僅廢止部分補助即可，無須撤銷全部補助費。另文化部在訪談「茄子蛋」時，並未告知有料音樂，以便行使反對詰問權，且訪談紀錄有諸多重大瑕疵，因此相關紀錄不具證據能力。

文化部則表示，有料音樂申請變更的企劃案，確實包含發行「茄子蛋」的專輯以及15場巡演，但明知未依約執行卻仍在結案報告中，敘述辦理11場小型演出，更於回覆的函文中表示，工作內容包括實施代理發行實體專輯CD，證明有料音樂企圖使文化部誤信有全程執行發行作業，並已完成製作。也已證明所謂的實體CD，其實是拿「茄子蛋」放在網路上的作品，有料音樂於2017年3月間，向「茄子蛋」道歉。

法官則認為，文化部以行政處分廢止有料音樂的補助金資格，並沒有法律保留問題。且有料音樂提出結案報告申請核撥補助金時，仍未與「茄子蛋」建立具有法律效力的合作關係，又有料音樂自行下載「茄子蛋」樂團放在網路上的Demo檔並燒綠光碟，已經侵害到樂團的著作財產權，文化部廢除有料音樂的補助資格，並未違反比例原則，因此判決有料音樂敗訴。

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