霧峰棧道崩塌釀13傷！木頭斷面「爬滿白蟻」　7旬嬤骨斷4根怒轟：害死人

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台中市霧峰青桐林生態園區10日下午1時許驚傳木棧道崩塌，造成現場13名長者受傷，其中還有8人自1公尺高的平台直墜地面，傷者中有多人骨折、還有人腿部當場變形；一名受傷的70歲阿婆怒轟，政府應盡到棧道維護、保養責任，「不然真的會害死人！」事後初步調查，發現木頭棧道斷面有大量白蟻爬行，研判應是遭到蛀蝕才會崩塌，後續將由市府全面檢修。

▲斷裂的木頭中發現大量白蟻爬行，研判應是遭到蛀蝕才會崩塌。（圖／東森新聞）

霧峰區長青學苑10多名學員10日前往青桐林生態園區寫生，隨後再前往木棧平台上拍照，享受、悠遊於大自然中的美景，不料當多名學員站上木棧平台後，卻無預警發生崩塌，導致平台上8名長者瞬間墜落約1公尺高，當場痛得不斷哀嚎。

由於傷者年紀都相當大，現場人員擔憂可能已經造成骨折，不敢隨意移動，連忙通報警消到場處理。警消現場初步檢傷，發現共有13名學員因棧道崩塌而受傷，其中有多人骨折，還有人腿部已經出現變形，立即將傷者抬上擔架，並送往醫院救治。

▲木棧平台突然坍塌，8名長者摔墜地面，痛得不斷哀嚎。（圖／記者莊智勝翻攝）

現場一名傷者在衰墜地面後相當虛弱，驚恐地表示，當下大家就在平台上拍照，怎麼也料不到木棧道竟會塌陷，「崩塌前根本就沒有任何預兆，連木頭腐損的異音都沒有，就是這麼突然就崩塌，大家根本就來不及跑，掉下來後還人壓人！」而另名70歲的阿婆也氣憤指出，自己年紀都這麼大了，只是拍個照竟然也會受傷，不只骨頭斷了4跟，連耳朵都濺血，還要縫好幾針，「站在那邊就出事，政府真的要負責，設施平常就該維護保養，不然真的會害死人，那邊我以後不敢再去了啦！」

霧峰區長李銘海表示，青桐林生態園區木棧平台是於2008年興建，縣市合併後由霧峰區公所負責維護，上週公所還曾派人前來巡查，但棧道外觀並無異常，孰料今竟會崩塌；事後經檢視木棧道斷面，才發現木頭內部已遭白蟻入侵啃食，研判是因此才會造成損壞，後續將盡速重建平台，並改用不易損壞材質，避免意外再度發生。

▲霧峰區公所上週才派員檢視棧道，但從外觀上卻看不出異狀。（圖／記者莊智勝翻攝）