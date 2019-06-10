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法律 法律新聞 名家評論 小巨蛋違法接管 我要爆料

吳景欽／非酒駕與毒駕　疲勞駕駛就不算危險駕駛嗎？

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▲車禍，報廢車，事故。（圖／視覺中國CFP）

▲我國刑法對於危險駕駛的處罰，僅限於酒駕與毒駕，至於高速、疲勞駕駛等，皆未規定於其中。（圖／視覺中國CFP）

立法院通過刑法第185條之3的修正案，即於此條文增加第3項，對酒駕累犯致人於死者，刑度提高到五年以上有期徒刑或無期徒刑。如此的加重，不僅有違憲爭議（參考筆者著：吳景欽／累犯加重違憲，那酒駕呢），其他與酒駕相類似的危險駕駛，是否也有相同的刑法規範可為處理，卻是必須檢討的課題。

雖然一般習慣稱刑法第185條之3第1項為酒醉駕車罪，但事實上，此條項的第3款，仍列有服用毒品、麻醉藥品或其他相類之物的所謂毒駕行為。只是由於毒品或藥物的種類繁多，無法如酒駕般，直接訂出呼氣值的酒精濃度為千分之零點二五的標準，就只能於具體個案去判斷，是否因此不能安全駕駛。

而由於吸食毒品的藥效，不會如酒精般快速，實務上就曾發生，明明吸食毒品卻因藥效尚未發作，無法認定其不能安全駕駛，致判無罪的結果。若無法判定毒駕不能安全駕駛，因此撞死他人，就無刑法第185條之3第2項前段的加重結果犯之適用，自然也不會有五年內再犯致人於死的更加重刑罰的問題。這就使新增法條完全侷限於酒駕之情況，形成一大漏洞。

再來，目前我國刑法對於危險駕駛的處罰，僅限於酒駕與毒駕，至於高速、疲勞駕駛等，皆未規定於刑法之中，也因此，當此類危險駕駛也發生致人於死的結果時，仍是以刑法第276條的過失致人於死罪論處。而此罪的法定刑，雖已提升至五年以下有期徒刑，但與酒駕致人於死罪的三到十年有期徒刑，以及酒駕累犯致人於死罪的五年以上有期徒刑或無期徒刑，顯然有極大的差距。當然，必須思考的是，到底是前者過輕或是後者過重，哪一個較符合罪刑相當，於現今，實也令人摸不著頭緒。

日本為了有效防止危險駕駛，於2013年特別制訂《汽車駕駛致人死傷處罰法》，雖然也是對危險駕駛的重刑化對待，但與我國不同的是，日本將危險駕駛的範圍，擴及於病氣、無法駕馭、高速駕駛等。凡此立法例，或許可以為同樣講求重刑化政策的我國一個參考。

不過，將危險駕駛加以擴張，也將面臨如何判定的困難。如所謂高速駕駛，或可以超過一定時速為標準，但到底該訂多少，恐是個問題。其次，在不可能處處皆有測速器為監控下，如何於車禍發生後判定時速多寡，也是個疑問。若高速駕駛尚且如此，其他如疲勞或病氣駕駛恐更難認定，與其如此，倒不如加速智慧交通網路的建構，以及推動自動駕駛上路，或許才是正本清源之道。

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●吳景欽，真理大學法律系所副教授兼刑事法研究中心主任、法稅改革聯盟發起人及超徵還財於民公投提案領銜人。以上言論不代表本報立場。

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關鍵字：法律,司改人權,酒駕,毒駕,危險駕駛,疲勞駕駛,自動駕駛,酒測

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