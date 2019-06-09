　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

5歲女腸子被泳池「吸出」！10年未進食近況曝光　靠1袋子維生

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼女童小腸遭泳池「吸出來」　近況曝光10年未進食。（圖／翻攝自Salma Bashir IG）

▲5歲女腸子被泳池「吸出」！10年未進食近況曝光，僅靠1個袋子維生。（圖／翻攝自Salma Bashir IG）

記者趙蔡州／綜合報導

美國16歲女子巴希爾（Salma Bashir）日前分享自己的經歷，她5歲時與家人一起去游泳池戲水玩耍，不料卻發生意外讓她從此失去大腸、小腸、膽囊等重要器官，至今10年來都沒有辦法正常吃東西，只能透過一個營養袋補充身體所需的營養，最後她也感嘆「真的很想念食物的味道。」

綜合媒體報導，巴希爾5歲時與家人一起到泳池戲水，過程中不小心坐到泳池的吸入閥上，結果突然有一股強大的吸力，將她的小腸直接從身體內扯出來。她的母親難過說，當時她正在成人池看顧她的兄弟，巴希爾則在兒童池玩耍，兩個泳池距離非常近，「她坐在吸入閥上，我來不及把她拉開，小腸就被吸出來了。」

▲▼游泳,泳池。（圖／免費圖庫pxhere）

▲巴希爾5歲時在泳池發生意外，導致她10年都不能正常進食。（圖／免費圖庫pxhere）

因為巴希爾事發時身穿紅色的泳衣，她的母親最初還以為小腸是撕破的泳衣，最後發現是小腸時根本無法相信。巴希爾表示，「我記得所以人都試著把我拉起，我最後被救出去的時候，真的快痛死了。」儘管送醫後她成功保住一命，但在等待器官移植的同時，她的大腸與膽囊也被迫要切除。

如今距離意外已經過去10年，巴希爾表示她至今都沒有辦法正常吃東西，只能透過一個營養袋連接身體，補充身體每天必須的營養及熱量，而且她的胃部還有一個傷口經常要治療，每週醫藥費大約1000美元（約新台幣3萬元）。她就嘆說，「我真的很想念食物的味道」

▲▼女童小腸遭泳池「吸出來」　近況曝光10年未進食。（圖／翻攝自Salma Bashir IG）

▲巴希爾目前正在社群網站經營美妝部落格。（圖／翻攝自Salma Bashir IG）

儘管這場意外讓她的人生陷入困難，她仍沒有放棄生命及對生活的追求，她目前正在社群網站經營美妝部落格，光是臉書就有5.6萬名粉絲關注她的化妝教學。巴希爾的母親表示，她很欣慰巴希爾的狀況越來越好，並且像一名戰士不斷在挑戰自己。

ET快訊
郭書瑤夜游超兇！連身泳裝側面挖空「深V開到胸下」　網暈：會溺
「典型鋒面+西南氣流」灌雨4天！一張圖看致災豪雨彈怎下
夜火他提水衝屋內慘死！禮儀師女兒忍淚修復遺體　媽要賠200萬

關鍵字：腸子,Salma Bashir,小腸,吃東西

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

5歲女腸子被泳池「吸出」！10年未進食近況曝光　靠1袋子維生

準新娘被求婚後遇死亡車禍！砂石車失控翻覆輾斃乘客　13人死亡

4惡男報復債主…虐殺「2歲女童」挖眼、打斷手　棄屍垃圾堆

幸運餅乾字條「背面5數字」　他跟著買2年…爽中108億頭獎

用電量暴增、備用電源沒啟動！沖繩那霸機場停電1小時半　24航班受影響

羅馬新禁令！不准街頭吃喝、裸露、泡噴泉戲水　違者驅逐48小時兼罰款

人妻殺前夫後肢解！「買30垃圾袋」棄屍多處留滿地血　遺骨流入回收場

人物全變藍！KBS直播新聞大出包55分鐘　網嚇瘋：阿凡達2劇透？

通俄門調查報告必有兩大結論　希拉蕊：確實有干預司法情形

不甘被惡男性騷擾受辱　17歲少女自焚父親悲痛報案

小編改歌後悔投韓「重來選其邁」　洗腦神曲百萬網友熱議：看完哭了

郭雪芙打死不認孫其君　劉以豪救火「她不是假面甜心」

台南貨櫃公園試營運搶先看！貨櫃滑草坡、卡丁車還可攀岩

正式宣布！韓國瑜登記參選總統　高喊3大信心「會創造兩岸和平」

大S母愛爆發送緬甸小男孩牛奶　對方堅持不收原因...網讚男孩：好有禮貌！

劉以豪.郭雪芙背著正宮獨處調情　抱上陽台狂撩還壁咚「親我！」

為韓站台狂批同婚「2020改回來」　現場謎之尷尬...網譏：豬隊友！

她吼一聲｢嗚哈嗆碰｣神聲控巨毛蟲 抓包夜店毛蟲 網回：妳聲音比較好笑

高雄夢幻雪花冰！珍珠、白玉免費加　來朵芒果玫瑰花清涼消暑一下吧♥

為娛樂遊客...揭泰國煉獄動物園 大象遭針刺綁鍊「哀鳴」虐待畫面曝光

5歲女腸子被泳池「吸出」！10年未進食近況曝光　靠1袋子維生

準新娘被求婚後遇死亡車禍！砂石車失控翻覆輾斃乘客　13人死亡

4惡男報復債主…虐殺「2歲女童」挖眼、打斷手　棄屍垃圾堆

幸運餅乾字條「背面5數字」　他跟著買2年…爽中108億頭獎

用電量暴增、備用電源沒啟動！沖繩那霸機場停電1小時半　24航班受影響

羅馬新禁令！不准街頭吃喝、裸露、泡噴泉戲水　違者驅逐48小時兼罰款

人妻殺前夫後肢解！「買30垃圾袋」棄屍多處留滿地血　遺骨流入回收場

人物全變藍！KBS直播新聞大出包55分鐘　網嚇瘋：阿凡達2劇透？

通俄門調查報告必有兩大結論　希拉蕊：確實有干預司法情形

不甘被惡男性騷擾受辱　17歲少女自焚父親悲痛報案

馬如龍一生救豬哥亮3次！　李㼈遭90人包圍…他一出面兄弟秒退

《阿斯達》金智媛抹血詛咒：你會死得淒慘　震撼演技全場噤聲

超過50萬人！「反送中遊行」7人被逮　警出動「速龍小隊」、辣椒水

王者歸來！姜丹尼爾消失128天露臉　預告回歸：怕大家忘記我

個性合到爆！「婚後最甜蜜」星座夫妻Top3曝光　你們上榜了沒？

中職／罕見看錯暗號+失誤　潘威倫300場先發不完美

再生紙抄筆記香香der！外國友歪頭「便箋還綁橡皮筋」…他一看笑噴：別告訴他

《中國有嘻哈》音樂總監被捕！　做節目爆紅…侵占6800萬入獄倒數

5歲女腸子被泳池「吸出」！10年未進食近況曝光　靠1袋子維生

中職／兄弟隔1個月嚐2連勝　伯納：找回季初感覺

搭捷運驚見超巨北半球！　45度「上帝視角」全看光

國際熱門新聞

19歲Uber外送員等待背影 ..

他陪女友回家　進門發現女友媽竟..

纏綿引響尾蛇3P　男拋下女友秒..

10歲兒緊抓欄杆痛哭哀求　仍被..

人間冥河！石化湖「生物一碰變乾..

最新「車諾比照片」曝光！逃命瞬..

日2歲女童遭正妹媽虐死　體重僅..

嬰上顎現不明黑斑　醫生一看糗了

人妻殺前夫後肢解　棄屍至少3處

4歲童便秘半年　一剖腹蹦出「炒..

愛女搭Uber失蹤　他開定位驚..

18歲少女斷魂卡丁車！噴鼻血離..

傻妹想提早結束月經　DIY「軟..

公寓頻傳詭吼聲　女星竟藏馬來熊

更多熱門

相關新聞

咖啡猛灌後門！便秘女「腸子燒焦」全爛

女生受到荷爾蒙影響，「便秘悲劇」頻傳！而你，曾用過哪些方法讓屎糞順利排出呢？曾有一名29歲便秘女，想靠著喝咖啡通腸，但卻越喝越沒效，最後在朋友的推薦下，嘗試網路偏方「咖啡灌腸法」，一試竟引發劇烈腹痛及拉血便而緊急就醫，發現在短短數小時內她「腸子全焦了」，導致嚴重潰瘍，找出原因竟是咖啡太燙了。醫師也提醒，此為偏方請勿任意嘗試。

地鐵放音樂吃東西　北京出手嚴管

不滿麵被偷吃　清潔隊員砍傷同事判賠

3歲弟吞7顆磁珠！結局慘切20cm小腸

拉拉被咬破肚　有晶片卻回不了家

讀者迴響

發燒話題

賀一航驟逝 林志玲結婚 金曲獎 NBA冠軍戰 馬如龍 東大門夜市燒毀 聖母峰 王令麟 蒼井優閃婚 喬喬 隨機殺人 具荷拉 馬如龍病危 王令麟 Voice 日暈 黃捷 秦偉性侵 李兆基 王令麟 復仇者聯盟 生死接線員 地震 朴有天退演藝圈 郭台銘 王令麟 總統大選 張敏 許志安 陳偉殷 巴黎聖母院 Uniqlo 高圓圓 我們與惡的距離 酒駕修法 中職轉播 愛山林 王令麟 曾沛慈 潤娥 山下智久 吳慷仁 歐陽娜娜 王令麟 雞排妹 TWICE 木曜4超玩 冰與火之歌 賴清德 荷蘭 王令麟 安以軒懷孕 統一發票 勝利退演藝圈 台新金控 甲山林 王令麟 王柏融 王金平 中國信託慈善基金會 理科太太 王令麟 瀧正則吸毒 有馬妹 大S汪小菲 戴資穎 王令麟 蔡英文 張庭瑚 乙武洋匡 大金冷氣 王令麟 橋本有菜 國泰世華 國泰金 唐鳳家暴 王令麟 郭婞淳退休 廖峻中風 習近平 王令麟 長榮航空 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 王令麟 和泰汽車 東森房屋 防彈少年團BTS 中華航空 優適活 王令麟 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 徐若瑄 周子瑜 袁惟仁昏迷 王令麟 膝蓋痛 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 信義房屋 董梓甯 韓國瑜 頂新 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 全家便利商店 王令麟 吉澤明步 宋仲基宋慧喬 大金空調 東森自然美 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 王令麟 颱風即時 聲林之王 孫安佐 王令麟 迪麗熱巴 希爾思評價 馬如風猝逝 郭雪芙 蔣友柏離婚 王令麟 川普 停班停課 東森購物 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 王令麟 波多野結衣 飛碟 信用卡比較 X檔案 王令麟 綜藝玩很大 周杰倫昆凌 隋棠 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 希爾思 乃木坂46 新垣結衣 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 張景嵐小煜 王令麟 Honestbee欠款 吳奇隆劉詩詩 微熱山丘 錦榮Akemi

熱門新聞

紀德艦「四腳獸」性愛影片外流　海軍嚴辦

快訊／馬如龍肺腺癌病逝！享壽80歲

冷氣達人五招教你爽吹冷氣又省錢

Eason忍N年控他出外景霸凌！

大媽逼讓座「以為只穿1隻襪」她神回

27歲OL狂放屁竟罹大腸癌！父崩潰癱地

再熱一天致災豪雨彈來了！全台灌5天

19歲Uber外送員等待背影 網一看秒淚

剛畢業3天　14歲優秀女「騎友車」飛噴亡

拍比基尼辣妹...女友「我他X就在這」　網：還活著？

女雙載飛趴車道　轎車駕駛：我閃不過

3歲兒說這段話　媽聽完爆哭：大兒子投胎回來

酒駕奪命！3子趴遺體旁哭：要找媽媽

不用買我的！她偷喝男友紅茶震驚了

他陪女友回家　進門發現女友媽竟是「幾天前炮友」

更多

最夯影音

更多

小編改歌後悔投韓「重來選其邁」　洗腦神曲百萬網友熱議：看完哭了

郭雪芙打死不認孫其君　劉以豪救火「她不是假面甜心」

台南貨櫃公園試營運搶先看！貨櫃滑草坡、卡丁車還可攀岩

正式宣布！韓國瑜登記參選總統　高喊3大信心「會創造兩岸和平」

大S母愛爆發送緬甸小男孩牛奶　對方堅持不收原因...網讚男孩：好有禮貌！

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【北市降降降】

屋主急售大降價?！ 屋主大降價！多筆低於實價登錄，雙北各大區都有，要買趁現在。

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11 50元購物金，週抽掃地機器人、SOGO禮券等大獎！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面