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大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

華聞快遞／陝西197萬貧困人口飲水安全達標

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▲▼ 西安。（圖／陝西攝影家蒲衛民）

▲陝西西安。（圖／陝西攝影家蒲衛民）

《陝西》陝西197萬貧困人口飲水安全達標

「十三五」以來，陝西省累計完成農村飲水安全投資72.4億元，建成飲水工程1.37萬處，解決了197萬貧困人口的飲水安全標準偏低、條件困難、水質不達標和保證率不高等問題，鞏固受益人口1118萬人，完成投資、受益人口分別佔「十三五」規劃的114%和93%。（陝西日報）

《江蘇》江蘇8市PM2.5濃度降幅達標

1月1日至5月31日，對照2019年各設區市環境空氣質量改善約束性目標，13個設區市中，無錫、徐州、常州、淮安、鹽城、鎮江、泰州和宿遷8市PM2.5濃度降幅達標，其他5市PM2.5濃度降幅未達標；無錫、徐州、蘇州、南通、淮安、泰州和宿遷7市優良天數比率升幅達標，其他6市優良天數比率升幅未達標。（新華日報）

《江西》重點群體創業就業獲稅收減免

為支持和促進建檔立卡貧困人口、自主就業退役士兵等重點群體創業和就業，江西省發文明確：從事個體經營的重點群體，在3年內按每戶每年1.44萬元為限額，依次扣減其當年實際應繳納的增值稅等稅收，企業招用的重點群體，符合條件則按實際招用人數予以定額依次扣減增值稅等稅收。（江西日報）

《遼寧》加速發展跨境電商打開外貿新空間

近年來，隨著大連、瀋陽相繼獲批全國跨境電子商務綜合試驗區，遼寧省跨境電商正處於快速起步成長階段。據不完全統計，2018年全省跨境電商實現出口額超過15億元。全省國際快遞業務出口量達1132.9萬件，其中國際小包業務量達883.5萬件，增長187%。（遼寧日報）

▲▼遼寧瀋陽。（圖／CFP）

▲遼寧瀋陽。（圖／CFP）

《河北》PM2.5平均濃度6年來下降48.1%

監測顯示，2018年河北全省優良天數平均208天，比2013年增加79天；重度污染以上天數平均為17天，比2013年減少63天。2018年全省PM2.5平均濃度為56微克／立方米，比2013年下降48.1%，同比下降14%，超額完成“同比下降5%”的年度目標任務。（河北日報）

《浙江》衢州12345智能客服正式上線

衢州市12345政府服務熱線智能客服系統6日開通，這表示浙江全省12345政府服務熱線智能客服項目在衢率先正式上線。12345政府服務熱線智能客服是由阿里雲公司打造的智能化咨詢投訴舉報平台，智能客服其他業務今年也將陸續上線。（衢州日報）

《廣東》梅汕高鐵力爭6月30日全線軌道貫通　9月30日通車

梅汕高鐵項目力爭6月30日實現全線軌道貫通，9月30日實現通車，屆時從廣州坐高鐵3個多小時就可到達梅州，目前梅汕鐵路鋪軌已到豐順建橋車站，中鐵二局新運公司梅汕項目部已做好上砟、鋪軌、整道、焊軌、路料裝卸運輸等工序的轉換，力爭鋪軌進度每天達到2.5公里，確保6月30日實現軌道貫通。（南方網）

《福建》廈臨勞務協作實現就業2630人　輸轉第三地就業1210人

廈門在臨夏·廈門中達電商園成立殘疾人就業創業基地，接收23名臨夏州建檔立卡貧困戶殘疾人參與合作創業，今年截至5月底，廈臨兩地通過勞務協作實現就地就近就業數2630人，輸轉到第三地就業1210人。（廈門網）

▲▼福建省廈門市。（圖／CFP）

▲福建省廈門市。（圖／CFP）

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