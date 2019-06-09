快訊／KTV酒後爆衝突傷2人　「不顧病患傷勢」囂張揪2車衝急診室嗆輸贏

▲6名不名人士衝到802急診室外頭，意圖要對裡面其中兩名傷患嗆輸贏，警方趕到現場處理 。（圖／記者吳奕靖攝）

記者吳奕靖／高雄報導

高雄市802總醫院急診室外頭突然出現6個人，不顧急診室內還有其他病患，竟然就在門外大聲叫囂，還想要打人，現場警衛看到後，趕緊打電話通報警察，這群人才立刻散去。目前警方已經抓到一名其中主嫌，其他同夥還在追查當中。

初步了解這6個人衝急診室，是為了剛剛送進去的2名傷患，就在9日清晨五點多左右，兩派人馬在苓雅區一間KTV喝完酒要散場，但是走到大門口時，雙方互看不順眼就打了起來，其中一方有2名人馬受傷被送往了802醫院，苓雅分局福德路派出所警網立刻趕到，對於其中一方噴了辣椒水制伏一名男子，其他人才散開。

▲6名不名人士衝到802急診室外頭，意圖要對裡面其中兩名傷患嗆輸贏，警方趕到現場處理 。（圖／記者吳奕靖攝）

但沒想到散開的一方人馬，還是不甘願，所以揪了2台車的人，直衝802醫院急診室要討公道，大約6個人就在急診室外頭叫囂想要輸贏，不過被保全人員擋了下來，原先在KTV的分局快打警網也趕往急診室，抵達時這群人已經散去，目前警方已經抓到其中一名主嫌進行偵訊當中，其他涉案人員也在循線追查。

▲6名不名人士衝到802急診室外頭，衝突的起因就是在這間KTV酒後互看不爽打架 。（圖／記者吳奕靖攝）