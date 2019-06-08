花蓮等6縣市「熱破36度」！　明起變天雨連下6日…吳德榮：防致災性降水

▲全台6縣市可能高溫36度以上，要注意防曬。（示意圖／記者黃克翔攝）

記者葉國吏／綜合報導

把握今(8)日好天氣，因為明起開始變天！「滯留鋒」明日回到北部海面，接著預計將會連下6天的雨。氣象專家吳德榮更提出警告，下週二起可能會有「致災性降水」機率。

中央氣象局預報員劉沛滕指出，今(8)日台灣仍位於鋒面前暖區，吹著西南風，各地大多為晴到多雲的天氣，僅清晨西半部沿海有零星短暫陣雨，而山區及宜花近山區要留意午後小範圍雷陣雨。

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▲全台6縣市高溫資訊。（圖／翻攝中央氣象局，下圖）

氣溫方面，今天更熱！尤其大台北地區、中南部地區、花東縱谷及大武一帶更要留意高溫，各地紫外線指數容易達到過量甚至危險級，連假出遊別忘了防曬並多補充水份。氣象局也針對台北市、新北市、高屏、花東等6縣市發佈高溫資訊，提醒會出現36度以上高溫，要多加注意。

氣象專家吳德榮於「三立準氣象·老大洩天機」專欄撰稿指出，明日至下週一(8至10日)「滯留鋒」逐漸回到北部海面，尚未直接影響；台灣在暖氣團內，天氣悶熱。但大氣漸趨不穩定，除了午後熱力作用，有局部性陣雨或雷雨的機率；西南風遇地形的舉升作用逐日增強，在迎風面亦有局部性降雨的機率，週六較零星，下週日、一逐日增多。

▲衛星雲圖。

吳德榮表示，下週二(11日)起「梅雨季」第5道鋒面接近，並將在台灣附近徘徊，為5月以來最不穩定的一段時間。下週二起，有利「中尺度對流系統」發展的「環流型態」已形成，伴隨「劇烈天氣」(雷擊、強風、瞬間強降雨)發生的機率高，有帶來致災性大量降水的潛勢。