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社會 社會焦點 保障人權

獨木舟客體力不支被海流往外帶　海巡眼尖發現急救援

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▲海巡署恆春海巡隊8日下午，在恆春貓鼻頭海域救起獨木舟客 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲海巡署恆春海巡隊在恆春貓鼻頭海域救起獨木舟客 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

海巡署恆春海巡隊3576巡防艇8日下午於海上執行巡邏時，於恆春貓鼻頭海域發現一艘獨木舟疑似往外海漂流，為避免意外事故發生，當下即主動航往關心詢問，經獨木舟溫姓民眾表示因體力不支請求救援，馬上將他及其獨木舟救援上艇，並載返後壁湖港交由家屬接回。

▲海巡署恆春海巡隊8日下午，在恆春貓鼻頭海域救起獨木舟客 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲▼溫姓獨木舟客被救起。

▲海巡署恆春海巡隊8日下午，在恆春貓鼻頭海域救起獨木舟客 。（圖／記者陳崑福翻攝）

8日下午15時40分，恆春海巡隊3576巡防艇於貓鼻頭南方0.7浬發現一艘獨木舟疑似有往外海漂流情形，船上有1人待援，經3576艇現場評估當時海象不佳，主動前往關心，得知划行獨木舟温姓男子表示體力不支，無法自行划回岸上，如不立即實施救援恐危及人船安全。

艇長隨即下令將人船救援至艇上，並於20分鐘後安全返回後壁湖漁港。溫姓獨木舟客及家屬均表示感謝海巡署同仁於第一時間前來救援。

恆春海巡隊表示，這次救援行動快速，仰賴平時落實專精訓練，勤務人員對於海上各項情勢均能有效應處，維護人民生命財產安全。

由於正值端節連假及緊接來到的暑假期間來臨，海巡署已針對船舶海難及岸際民眾溺水等事故好發地點強化勤務能量配置及巡邏，統合轄區救援能量策進聯合搜救作為以發揮救援綜效;並呼籲民眾，海上狀況瞬息萬變，事水上遊憩活動應隨時注意當前海象及身心狀況，切勿勉強，以維自身安全。於需海上 救援，請撥打「118」服務專線報案或透過漁業廣播電台通報，海巡署及相關單位將派員立即前往協助。

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關鍵字：恆春,海巡隊,貓鼻頭,獨木舟,漂流

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