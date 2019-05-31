商業周刊／ 全台唯一　獨木舟日出

▲在晨曦光影灑落時分，划行於太平洋上，隨著浪濤起伏感受大自然的脈動。（圖／商業周刊／瓏山林蘇澳提供）

文／蘇曉音 攝影／高大鈞



還記得去年底，為了曙光，我花了近1個星期的時間在南迴四鄉追逐，原以為等日出這種年輕人專屬的活動，可能就此離開我的生活，萬萬沒想到從小在蘇澳長大，擁有22年救生員資歷的陳永潭大哥打了通電話給我：「要不要體驗一下在海上賞曙光？」於是，禁不起美景誘惑的我，來到宜蘭南端的東澳灣，跟著領路人陳永潭掌舵的獨木舟，在一片漆黑的天空下，划向太平洋。

東澳灣，位於蘇澳南方南北兩溪河口之間，南北邊各以烏石鼻和烏岩角為界，整個灣口南北寬約5公里，東西寬約3公里，因下沉海岸及南北有突岬等因素，無法形成弧形三角洲，成了當地頗具特色的天然港灣。但是就商業角度來看，港灣與腹地都太小，無法成為優良的商港，雪隧通車後，觀光產業快速興起，當地人就地發展出全台唯一觀日出的海上獨木舟體驗行程，大受好評，慢慢的在國內旅遊市場開拓出一條全新的大道。

出航前的全副武裝

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在操舟出航前，不諳水性的我，其實心裡是有點恐懼的，因為出發前我足足等了2個星期，始終都是大雨狂下的狀況，正式下海的當天，我參與了4位職業女軍人組成的團，負責整團安全的教練羅清文，還一一為大家穿上救生衣與溯溪鞋，及整套的獨木舟裝備（船、槳、頭盔），不忘耳提面命要大家注意安全，在岸邊還仔細的示範了基礎操槳教學、陸上操舟練習、翻船復位練習，讓我心中的大石慢慢的放了下來。

除了教練細心準備的裝備外，由於全程都會與太陽親密接觸，所以我不但擦了厚厚的防曬乳，也把自己包得密不透風，除了戴頂擁有大帽緣的帽子、穿長袖外套、著長褲，脖子上也要掛毛巾，頭部超會冒汗的我連頭巾都戴上了，如此才能防止身體任何一個角落，烙上陽光的痕跡。

近距離感受大海脈動

為了第一時間迎接東澳的日出，在天空依舊灰暗時，獨木舟已在教練的協助下，划離岸邊，慢慢的駛向海面，那一瞬間，我感覺自己彷彿是在東澳的臂彎裡被呵護的孩子，感受到微風撫面的溫柔、陣陣海水帶來的冰涼，還有空氣中淡淡的海味，隨著潮水的起伏感受大海的脈動，隨著太陽躍上海平面，太平洋的遼闊壯麗近在眼前，這種比3D電影更直接的衝擊，讓我深深的被感動。

天剛破曉的那一刻，除了感受陽光的溫暖，還有無限的正面能量，雖然凌晨3點就起床準備出航，但是對於新的一天卻仍然充滿朝氣。高中時期曾經參加過蘇花公路健行隊的我，過去總是從上方俯視東澳灣的美，這回換個角度從海上觀賞，更讓人被它的美給震懾，清晨天空中的藍，混雜著橘光，海灣更顯立體。

划經海蝕洞時，太陽早已躍上雲端，高高掛在空中，這天正值漲潮時分，水位特別高，在領路人陳永潭的協助下，我順利通過驚濤駭浪的考驗，朝著烏岩角前進，它就是中央山脈的起點，過去許多釣客都會從蘇花公路9公里處，以繩索的方式垂吊下來，為了就是在這裡享受一竿釣的樂趣，在一旁的無人海灘，彷彿世外桃源般清靜。

除了海上獨木舟外，喜歡水上活動的話，不妨往北走來到豆腐岬，跟著陳建文教練體驗ＳＵＰ立槳，因為主要活動水域為內埤，屬於海浪較為平靜的區域，跟我一樣對水有恐懼的人可以試試，不過在搖晃的船上要站立起來，果然真不是城市弱雞的我做得到的，下船後隔天，從大腿一路痠痛到小腿，總感覺雙腿已不是自己的。

品嘗道地原始鮮味

之前造訪蘇澳，總會到晉安宮前的小吃店，來上一份煙燻魚雜，但是領路人陳永潭告訴我：「在地人吃海鮮有屬於自己的一套，新鮮的魚雜通常會加辛香料，以大火快炒的方式處理，至於煙燻則是魚雜太多，用來延長保存的方式。」

在地人稱為「午仔鯊」的狐鮫，內臟比起其他鯊魚更軟，切成小片模樣像極了牛百頁，通常搭配芹菜來炒，兩種帶有嚼勁的食材，在嘴裡迸出鮮美滋味。此外，口感偏硬的旗魚肚，看起來有點像是滷過的大腸頭，以蒜苗、辣椒爆炒出鑊氣，吃起來像是脆腸，配上一杯清涼的飲料或啤酒，在炎熱的夜晚是抗暑的最佳方法。

當地盛產的鯖魚，分成油脂較豐富的白腹鯖，與偏瘦的花腹鯖，因為夠新鮮，所以能夠清蒸後直接食用，如果喜愛重口味的話，就用醬油煮也能襯出鮮味。在這個海洋資源豐富的小鎮，新鮮就是最美的原始滋味。

※本文刊登於《商業周刊》1646期，由商業周刊授權刊載，未經同意禁止轉載。

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