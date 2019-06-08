蔡賴對決／喊話賴清德　蔡英文：2020我們要一起贏

▲民進黨2020總統初選政見發表會，蔡英文結論。（圖／翻攝YouTube）



記者林銘翰、蔡文鈴／台北報導

民進黨總統初選電視政見發表會8日下午2點在華視登場，總統蔡英文與前行政院長賴清德展開正面交鋒。雙方在申論、提問階段已經完整表達了自己的施政方針，最後結論部分，蔡英文喊話賴清德，放下個人、團結勝選，「2020我們要一起贏」。

蔡英文表示，在下一任總統的任內，世界局勢將會急劇變化，下一任總統的挑戰將會更艱鉅且更大。國際局勢快速變化，加上中國的威脅跟滲透，台灣的國家安全正面臨複雜的挑戰，台灣在這個時刻需要一個有國家安全經驗的總統來帶領國家。

蔡英文提到，跨國的供應鏈正在改變當中，台灣的角色會越來越重要，機會是隨時都會來，但也稍縱即逝，領導人要掌握機會、累積籌碼，機會來的時候，要重啟對美FTA的談判、TPP的談判、還有跟其他國家的雙邊貿易談判，這個時候需要一個有國際視野、能精準掌握國際局勢、且熟悉國際談判的領導人，「蔡英文就是這個階段跟下個階段台灣最需要的領導人。」有足夠的力量、抗壓的能力，可以堅定守住國家的立場，贏得國際的信賴。

蔡英文說，這三年來，台灣在國際間再也不會成為一些在野黨說的麻煩製造者或問題來源，在國際社會裡，大家都認為台灣是一個區域和平的貢獻者，是一個良善的力量，是一個可以信賴的夥伴，也因此亞東關係協會，在任內已經改名為台灣日本關係協會，而北美事務協調委員會，在前幾天已經改名為台灣美國事務委員會。此外，美國在我的任內通過很多友善台灣的法案，也持續軍售台灣最先進武器，歐盟更對台灣有很多支持跟交流，歐洲的國會更對台灣有很多支持，在WHA的大會上有更多朋友替台灣發言。

蔡英文提到，新南向政策從不被看好，到今天所有新南向國家都想積極爭取台灣的投資，而新南向政策其實是非常前瞻的作為，在國際的貿易跟經濟秩序重組中，無疑就是一個最具前瞻性的政策。

外交部份，蔡英文指出，邦交國合作計畫從過去單向給予，到現在雙向合作，更重要的是我們可以跟主要國家合作投資盟邦，而美國共同投資巴拉圭就是一個最好的代表。

兩岸關係方面，蔡英文堅持對中國立場明確，維持兩岸穩定，不挑釁，但堅持我們的主權，「關鍵時刻我們絕不含糊、我們不會讓中國有誤判，也不讓國際社會有誤解。」

蔡英文說，從2008年接任民進黨主席那一刻起，「就知道我的責任很重，我也有承擔責任的準備，但是我不知道民進黨可不可以在廢墟中站起來。」而那個時候正是民進黨最團結的時候，「我們克服困難，從廢墟中站起來，沒有讓對手看不起我們。」

蔡英文強調，民進黨從來就不是因為一次失敗就失志的政黨，經過去年九合一大選的警訊後，民進黨調整了腳步跟順序，「我們的價值沒有錯，我們一定要檢視、一定要反省，但不表示我們要放棄我們的價值。」

蔡英文說，為了改革，我們付出了代價，但是執政經過三年，成績漸漸展現出來，支持者對勝選越來越有信心。也感謝行政院長蘇貞昌在前兩任基礎之上，做出讓人民有感的政策。

蔡英文喊話，這個時候，我們需要的是意志力，團結、勝選；「我站在這裡不是捍衛個人權位，要捍衛的是執政黨的堅持，我要跟清德兄說，他一年四個月的行政院長的執政，也是我要捍衛的。」

蔡英文向賴清德說，我們的敵人跟對手不在講台上，更不是黨內初選裡面不同立場的支持者，要團結每一個人，守護民主，捍衛改革，守護台灣；「2020不能說，只有我才能贏，而是我們要一起贏，1+1絕對大於2，這一局我們兩個的態度最重要，一起合作為了台灣，我們團結面對，放下個人，贏得勝選。」