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「男生夏天撐傘娘嗎」引熱議！網敲桌：男人要愛惜自己一點

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▲▼ 撐傘,傘,男人。（圖／視覺中國）

▲有偏見認為男生撐傘是很娘的行為。（圖／視覺中國）

大陸中心／綜合報導

夏日的太陽炙烤著大地，不少人會撐傘抵擋火辣辣的陽光，今（8）日關於「男生夏天撐傘會很娘嗎」的話題掀起熱議，微博閱讀量達到1.3億。《財新網》就對此發起投票，有1.4萬人表示，「只有男生才會這麼想（覺得娘）」，佔比達42.1%。有網友說，「男人還是要愛惜自己一點，不要變成黃臉爺。」

《財新網》8日發起投票「你覺得男生夏天撐傘很娘嗎」，截止中午12點58分，共有1.4萬人認為「只有男生才會這麼想」；有8803人投了「精緻的豬豬男孩人人愛」，佔比25.4%；有26.7%的人覺得要「看臉」。第四個選項「至少我不會和他做朋友」也獲得2013票，佔了5.8%。

▼ 投票情況 。（圖／翻攝自財新網）

▲▼ 男生撐傘 。（圖／翻攝自財新網）

多數網友都表示，不會對撐傘的男孩子帶有偏見，「當然不娘，誰要敢說娘！老子就用我手裡這把傘捶死你！」、「我爸每次出門都覺得曬得難受要打傘，在我心裡他不僅不娘還凶極了」。

也有人說，「其實夏天很熱男生打傘大家也無人在意」、「我就是打好幾層防曬的男孩子」、「這是能否在烈日下存活的問題」。其中，「其實我們女生一般不會覺得娘。。。都是男生覺得撐傘的男生娘」吸引超過3.4萬讚。

還有網友發文稱，很想為廣大男性爭取平等打傘、穿防曬衣等防曬措施的權利，拒絕語言暴力，「我真的不明白是從哪時的觀念，只有女性才能做防曬措施，都2019年了，希望能科學看待防曬。」

▼網友評論。（圖／翻攝自微博）

▲▼網友評論。（圖／翻攝自微博）

▲▼網友評論。（圖／翻攝自微博）

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關鍵字：撐傘,遮陽傘,男生撐傘,娘娘腔

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